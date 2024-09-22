葉丙成談補習 反對補全科、易導致孩子在校上課分心

教育部政務次長葉丙成今日在臉書發文指出，他其實並不反對補習，反對的是貿然讓孩子補「全科班」，這會破壞孩子的自主學習能力，在學校上課也容易分心。至於該不該參加大學科系營隊，他表示可以作為作為探索大學科系的方式，但強調參加營隊並不是申請大學的「必要」條件。

葉丙成表示，在高雄演講時，很多人以為他反對補習，但其實不是。他認為，如果孩子努力過後，和某個學科的老師的頻率對不上，怎麼努力都學不好，去找另個老師補習也是無可厚非、合情合理的。但是在以前的年代，很多學生都是補個一、兩科不拿手的科目。其他3、4科還是靠自己讀，才能保有自主學習能力，上大學也比較能適應大學「靠自己讀」的文化。

葉丙成說，現在的家長很容易焦慮，還沒開學就先幫孩子決定補全科，當孩子所有科目都補，會完全破壞孩子的自主學習能力，孩子也會覺得補習班還會再講一次，導致在學校上課輕慢、容易分心。

葉丙成指出，他並不反對補習，反對的是貿然就讓孩子補全科，就像吃補藥是要對症下藥，而不是不看自己狀況就什麼補藥都吃，那樣子會把身體搞壞的。

至於高中生該不該參加大學科系營隊，葉丙成表示，很多家長以為參加營隊是申請大學的「必要」條件，但其實申請大學的時候，教授並不會因為看到有參加營隊就加分。大學科系營隊是要幫助高中生認識該科系，並帶有部分玩樂性質的活動，他強調，請家長「不要因為以為有參加營隊的紀錄推甄會加分而參加營隊」。

葉丙成表示，如果大學科系營隊是作為探索大學科系的方式之一而參加，就沒問題，不過除了營隊之外，還有許多也很有效、不花錢的探索方式都可以幫助同學了解科系，他過去在演講中也有提過，演講內容有放在「國教署113年學檔家長宣導計劃」YouTube頻道9月14日的影片中，給家長、學生參考。