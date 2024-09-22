聽新聞
0:00 / 0:00
新北逾1200名初任教師 教局雙軌媒合新舊老師傳承經驗
新學年度到來，新北各級學校教甄逾1200名初任教師，教育局訂定「薪傳教師輔導初任教師計畫」，雙軌媒合初任及薪傳教師，並成立輔導小組規畫研習，促進初任教師專業。
新北教育局說，自112學年度起，採用師徒制與社群制媒合初任及薪傳教師，師徒制是由薪傳教師帶領初任教師，提供個別與及時的指導；社群制則採共同輔導模式，擴大初任教師學習視野。此外，教育局也針對薪傳教師培力，增強薪傳教師在指導技能。
擁有超過30年教學經驗、擔任薪傳教師多年的教師專業發展輔導小組團員廖淑妙說，學校通常會安排校內資深、在班級經營與教學上受師生肯定、具熱忱的教師擔任薪傳老師，協助初任教師解決教學疑難，同時提供學校事務上的指導，初任教師能在更短的時間融入團隊並展現專業。
安和國小112學年度潘姓初任教師說，當初面對陌生校園環境與不熟悉的教學工作，感到強烈不安與無助，薪傳教師引導熟悉學校規範與流程，掌握應對校務的技巧，提供實務指導讓自己不再孤單，且逐漸找到方向，也對未來挑戰有清晰方向與信心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言