教部推學前雙語政策 甄選46名種子教師參訪澳洲

中央社／ 台北22日電

為推動學前雙語政策，提升幼兒園教保人員的國際視野和英語專業能力，教育部今年甄選46名種子教師，前往澳洲參訪與進修，透過與當地師生互動，學習將英語融入教保活動課程。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，配合「前瞻基礎建設─人才培育促進就業建設─2030雙語政策計畫」，國教署辦理幼兒園教保服務人員海外進修活動，希望參與幼兒園英語融入式課程計畫的幼兒園，以統整不分科方式，將英語融入教保活動課程。

國教署自112年開始選送優秀教保服務人員赴海外進修，113年度共甄選46名種子教師，並於暑假期間至澳洲布里斯本參訪與進修。

團隊除了參訪澳洲優質幼教機構並進行教學觀摩，還製作個人小書，向澳洲當地幼兒自我介紹、說故事，並與幼兒一起玩遊戲，在與幼生教學互動中，增進使用英語的機會，同時與當地教師交換、分享教學經驗，進而提升專業知能。

另外，海外進修也安排文化參訪，至當地的特色遊戲場、美術館與兒童科學博物館、植物園等兒童生活場域，瞭解澳洲當地如何在日常生活環境中落實語言教學、如何協助英語非母語的幼兒接觸英語。

國教署表示，透過澳洲海外參訪交流，希望汲取國際學前教育經驗、開拓國際視野及接觸多元文化、提升教保服務人員英語融入式課程的專業知能，讓雙語政策向下扎根，期待教保服務人員將所見所聞所學，透過專業轉化為引導幼生學習的教學策略，讓孩子在生活中體驗各種語言。

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