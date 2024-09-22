SUPER教師張嘉錄 讓特殊生破冰開口

全國教師會昨舉行SUPER教師獎頒獎典禮，其中國小組全國獎得主張嘉錄，早年因構音障礙，發願投入教職，近年將書籍結合桌遊，帶領選擇性緘默症學生破冰，看見教育終能改變學生境遇。

今年SUPER教師獎總計四十八位教師獲獎，全國教師會再從中選出幼兒園、國小、國中、高中職組等四位全國獎得主、二名評審團特別獎。

彰化朝興國小教師張嘉錄表示，年幼時因構音障礙無法精確發音，到了高中都很難被同儕接受，一開口就被嘲笑，但也開始萌生投入教職的想法，「若想幫助別人，似乎只有一條路就是去當老師。」

張嘉錄表示，高中時開始練習發音，反覆練讀注音符號，好在遇到了人生的摯友，兩人在上下學通勤公車上練習發音，終能自行組句、完成系統性地思緒，並正確說出完整的句子。

張嘉錄擔任高年級導師時，曾教導選擇性緘默症學生，他將三國演義結合桌遊和課程，設計「三國華容道益智桌遊」，帶領學生破冰，之後跟上課業，甚至能當課堂小老師站上講台分享。

張嘉錄說，最感動的莫過於學生表示「想親自設計一款桌遊送給母親」，從學生身上看見了自己真有能力改變學生境遇。

彰化線西國中教師劉韋廷是第一位獲獎的專輔老師。他表示，曾為了輔導重度憂鬱的學生半夜三點還在傳訊息，外界或許認為課後個人時間也很重要，「但我是老師耶！」希望學生在成長期不留下遺憾。

劉韋廷認為，戶外教育是最好的策略，透過日常訓練、學習技巧幫助學生找到歸屬感。