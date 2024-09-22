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專家：可保留制服 但不硬性規定

聯合報／ 記者林麗玉鍾維軒邱書昱李承穎／台北報導
專家、民團認為，隨著學生愈來愈主張穿衣的自主權，多數學校仍靠制服方便管理校園安全，化解衝突的作法可以保留制服，只要求學生在重要活動場合時穿。圖為學生示意圖。圖／AI生成
專家、民團認為，隨著學生愈來愈主張穿衣的自主權，多數學校仍靠制服方便管理校園安全，化解衝突的作法可以保留制服，只要求學生在重要活動場合時穿。圖為學生示意圖。圖／AI生成

穿不穿制服引論戰，專家、民團認為，隨著學生愈來愈主張穿衣的自主權，多數學校仍靠制服方便管理校園安全，化解衝突的作法可以保留制服，只要求學生在重要活動場合時穿，其餘可讓學生自由發揮，訂下辨識學生的方法即可。

台灣多元教育家長協會理事長蕭素英認為，日治時期開始要求穿制服，甚至還要繡名字、學號，隨著教育鼓勵多元開放，各校校服需求不同，例如國小、國中是安全考量比較多；但高中則多傾向對學校的認同度。

蕭素英說，學生年紀愈長，更希望有選擇穿衣的自主權，校服規定的確應有更多討論，安全及服儀管理可用技術解決，回歸各校去討論，只是討論過程還是要注意是否符合多元開放，甚至依照性平教育法，學校不可以因個別學生不遵守生理男、想去穿女生制服而被懲罰。

台灣青年民主協會理事長張育萌認為，學校還是可以保留制服，但不用強制學生一定要怎麼穿，校方能要求學生參與重大集會時穿校服，適度保有學生的穿著自由，也不會徒增管理困擾。若要一口氣廢除校服、全面穿便服，各方面都衝擊過大，學生反感的是因服儀被懲罰，若沒有懲罰，就不會因為規定而反感。

張育萌認為，現在大部分學校會強制學生統一購買制（校）服，但的確有些服裝幾乎不會穿到，如領帶、領結、西裝外套等；學校可採折衷方式管理，例如開放學生在校服內能有自己需求的服裝。

台北市教育局長湯志民說，有些學校還是希望學生穿制服，主要出於在校園內好辨識、管理，其實校園有圍牆、警衛，制服發揮作用不大，且就算到外參加比賽，大多學生也是穿班服、運動服。

湯志民說，學校可採折衷辦法，讓各班去設計班服，選擇自己喜歡的樣式、材質，再把校名放上去，同樣有辨識效果，學生也能發揮創意，若正式典禮，再考慮讓學生可以統一穿制服，但無論如何都不必為不穿制服去責難孩子。

制服 服儀 校園安全

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