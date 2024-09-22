制服變異類 中一中生更愛「一中衫」

台中一中的「一中衫」是學生心頭好，本來是員生消費合作社製作的「便服」，沒想到便宜又好穿，大受歡迎，除了是多數學生穿上學的主要選擇，也是校友的收藏品。

走進中一中校園，最多學生穿的是胸前有「中一中」、背後印有「豪情一中人」字樣的短袖Ｔ恤，有黑色、白色；其次就是淺藍色搭配深藍色袖子的體育服，偶而有學生穿便服，幾乎看不到有人穿淺藍色襯衫的中一中正版制服。

中一中學務處主任賴維平打開外套，裡面就是黑色的一中衫。他說，每年新生可票選當年度一中衫的代表色；不僅學生，連教師都愛穿，校內有四、五成老師也是校友，還有人蒐集歷屆不同顏色，起碼十五件。

台中一中「學生儀容注意事項」第一條就規定，在校期間應穿著制服、制式運動服或員生社製作服裝（即一中衫），或應以服儀合宜為原則，若穿個人服裝，要攜帶可識別學生身分的證件供查驗，彈性很大。

學生說，制服須繡學號，正式活動才穿，平常日穿到學校，會被其他學生另眼相看問「有事嗎？」制式體育服裝則規定要繡學號，穿其他便服得帶學生證，只有穿一中衫連學號都不必繡，可說是另類制服。

有學生說，一中衫兼具功能性，對男生很方便，又具識別度；偶爾穿便服到校，反而成另類，至於穿制服到學校，就變異類了。

學生會長許家鵬等人說，一中衫受歡迎，就是便宜、吸汗，一件兩百多元，很多學生一買五、六件，還有當年度代表色，有特色。