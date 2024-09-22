制服材質遭詬病 改善需多方溝通

學生對制服的印象常常是材質粗糙、不透氣排汗，許多校長、製衣廠商坦言，制服材質大多選用聚酯纖維，原因是講究筆挺，且若要用排汗或涼感材質會提高成本。但也有學校指出，若與家長達共識，仍能做出舒適的制服。

制服業者說，襯衫式制服為了要看起來筆挺，都會採用聚酯纖維布料，市面的服裝連鎖業者會加入機能衣或排汗衫元素，讓制服更透氣，但成本自然也會提高，服飾成本關鍵就在「以量制價」。

業者透露，許多服飾品牌一次能做十幾萬件，自然能壓下成本，加上有倉儲壓力，售價自然就會低；學校制服的需求量相對渺小，價格就壓不下來，若真的採用機能衣，可能原價三、四百元一件的襯衫會貴四、五倍。

新北某國小校長說，曾遇到家長反映孩子的制服不夠吸濕排汗，穿起來悶熱，學校先找家長開會，確定更換運動排汗功能的材質，也換了承做廠商，但以短袖上衣為例，原本每件二百元，新版本要四百元，幸好家長能接受，圓滿解決。

新北市桃子腳國中小的制服顏色多元，且舒服透氣，連老師、家長志工都會買來穿。校長郭昱晨表示，制服選用排汗布料製作，學生只要活動就容易流汗，穿不透氣的衣服肯定不舒服，學校合作社很貼心，做出一件二百元的夏季短袖，實惠也受歡迎，也會多做一點庫存，避免讓想多買的學生撲空。

大理高中校長楊廣銓表示，五年前因應家長與學生反映制服悶熱，曾把純棉制服改為聚酯纖維和棉質混合，織法與針織數也不同的涼感材質，結果獲得學生正向評價。