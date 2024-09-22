「政大附中沒制服 也是種學校認同」

穿不穿制服，見解大不同；創校八十四年的台北市立大安高工，規定學生進校門一定要穿制服，許多校友直言是認同學校第一步；政大附中是北市第一所完全沒有制（校）服的學校，創校校長、也是現任北市教育局長湯志民說，廿年前辦學理念就是自由、自律，「沒有制服也是對學校的一種認同感」。

大安高工校長楊益強說，強制規定穿校服，學生當然會有壓力，有同學抱怨「為什麼有些學校不用穿制服？我們學校要這麼嚴格？」但他說，穿校服不是為了懲處，是希望大家看到這個顏色的服裝，就想到大安高工。

大安高工束姓教官表示，學校強制規定穿校服，若學生違規，會請學生寫三百字「穿制服的好處」感想作為正向管教，就可刪除服儀違規紀錄，曾有學生一學期幾乎都不穿校服，該生就寫六千多字心得抵銷紀錄，表達自己「很不一樣」。

「當年創校管理就是用『無』的方式。」湯志民說，政大附中是用「自由」作為培養學生能力的教育目標，除了沒校服、沒髮禁，學校更沒圍牆、沒午休，甚至考試也榮譽考，沒派監考老師。當年創校就是希望學生「自己決定自己的服裝」，他相信「愈聰明的人、愈不喜歡別人管。」

正因學校沒有校服，學生還自發每學期開學第一個月最後的周五為「制服日」，湯志民回想，當校長第一年的制服日，學生幾乎都穿著自己國中制服來；第二年大家突發奇想，有男生穿景美女高裙子制服來，還有人穿一半建中、一半北一女制服，相當很有創意。

湯志民說，「沒有制服也是一種認同感」，例如上台領獎的學生只有政大附中沒穿制服。他認為沒有制服的學校，會給學生很高的自由度，不僅老師很輕鬆，也不會有任何服裝儀容的衝突，校園很和諧。

不過湯志民也不否定穿制服，好處就是學生之間的服儀不會有貧富之分，若穿便服，難免會有比較，制服對團體來說，也有一致性的好處。