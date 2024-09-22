學校強制要穿制服 民團：當軍隊管

極端天氣下，夏天屢創高溫，家長抱怨學生一到校就全身汗，制服吸汗差、難散熱，但到了冬天，制服也不保暖，學生常要多穿好幾件如包肉粽，「夏熱冬冷」的制服已成上學酷刑。民團也指出，強逼學生穿制服，「根本把校園當軍隊在管」。

教育部訂有「學生服裝儀容管理原則」授權學校決定學生是否穿制服上學，但多數學校仍強制學生穿，以雙北為例，公私立高中以下有制服規定的學校約占九成。

北一女三年級學生黃郁淨說，北一女學生即便上大學、出社會，都還是會留著制服，每個人都發自內心喜歡北一女，以念這所學校為榮，才會將制服穿在身上，就算有一天學校不要求穿制服，她相信這個傳統仍不會變。

但她也說，其實北一女制服材質並不好穿，加上深綠吸熱，一天下來常滿身大汗，學校還規定須穿校服才能進行政處室。

學生制服現況 製表／洪子凱、林佳彣

建國中學班聯會主席楊家賢說，他認同制服有存在必要性，但日常上學仍應以舒適為主，加上制服通常沒短褲，面對夏天炎熱天氣，通勤、走路就滿身汗，剛到學校就很不舒服，也可能影響學習。

有國中家長表示，開學前要買好制服、運動服，冬、夏一次買齊要價六、七千元以上，但聚酯纖維為主的材質穿起來不舒服，明明市面賣的涼感、機能衣也不貴，不知為何學校採購的制服總是挑不透氣、悶熱的材質？且一出汗衣服就貼住皮膚，女學生內衣線條原形畢露，會很尷尬。

也有家長說，制服外套有厚、薄兩種，但厚外套在冬天還是不保暖，要再買羽絨衣，一件中度保暖的羽絨衣也要數千元。

另有家長說，教育部明明就規定不能對服儀規定處罰，但許多學校規定除了上體育課外都要穿制服到校，還有變相的罰則，例如當值日生等，女生更被要求只能穿裙子不能穿褲子，若向老師反映，老師會覺得孩子「不服管教」、處處針對，與當今教育理念違背。

有校長說，穿制服能從小培養紀律，未來工作也可能要穿制服，表達團隊的一致認同感，也是種學習過程，學校比較好管理，以防陌生人進入校園，另在求學階段較不會因為衣服有貧富落差。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，制服象徵威權文化，存在意義並非服務學生，而是為了管理者管理秩序，透過穿制服讓學生融入團體，把團體放在個人之前；但站在以教育為主體的立場，穿制服非教育議題，不該把校園當軍隊管理，校園文化應有所突破。