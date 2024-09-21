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不要再花錢參加大學營隊！葉丙成向高中生喊話：對推甄審查沒用

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市左營高中今天舉辦「AI時代下的教育新思維座談」，邀請致力於翻轉教育的教育部次長葉丙成主講。記者郭韋綺／攝影
高雄市左營高中今天舉辦「AI時代下的教育新思維座談」，邀請致力於翻轉教育的教育部次長葉丙成主講。記者郭韋綺／攝影

教育部次長葉丙成近來倡導孩子學習保持好奇心，懂得多元選修、自主學習，找出自身獨特性，有能力解決問題，對於上大學或未來職涯發展，才是最大的幫助；他也為多元入學的政策背書，強調不用花大錢也能上大學。

立法委員林岱樺服務處今在高雄左營高中大禮堂，舉辦「AI時代下的教育新思維座談」，邀請致力於翻轉教育的教育部次長葉丙成主講，現場約600位關心教育新趨勢的高雄在地民眾、家長與學生們到場聆聽。

葉丙成提到，未來很多工作都會被AI取代，現在認為的鐵飯碗，未來不一定是鐵飯碗，不要教孩子抱著求穩定的想法，要培養敢創新、敢抉擇、自學快的特質，才跟世界要能夠接軌。

針對多元入學常被批評是多錢入學，葉丙成建議，家長不要花大錢讓孩子補習或參加活動，他特別點名參加大學營隊，根本對推甄審查沒有加分的幫助。

葉丙成表示，他在擔任台大電機系教授時，就倡導高中生不用參加大學營隊，有次在臉書寫到「高中生參加台大電機營，申請台大我不會加分」結果被家長罵翻，「我就想，到底我是教授？還是那些家長是教授？」

葉丙成說，大學生辦營隊是系學會每年重要收入來源，這些活動都是玩樂性質，即使設計了實驗室體驗課，還是玩樂居多，大學教授不可能因為參加了大學營隊就加分，這些活動收費也蠻貴的，動輒7、8000元，都是繳給學生會，因為大學生都不繳系學會費，只能靠這個來賺錢。

「不要再花那個錢了。」葉丙成說，參加營隊對申請大學沒效，頂多間接幫助認識一、兩個大學生，以後入學可以有人問問題，不是說參加營隊不好，但參加營隊真的對申請大學不會加分，教授在乎的是對科系的了解有多少。

高雄市左營高中今天舉辦「AI時代下的教育新思維座談」，邀請致力於翻轉教育的教育部次長葉丙成（左二）主講。記者郭韋綺／攝影
高雄市左營高中今天舉辦「AI時代下的教育新思維座談」，邀請致力於翻轉教育的教育部次長葉丙成（左二）主講。記者郭韋綺／攝影

AI 台大 大學生 教育部 科系 葉丙成

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