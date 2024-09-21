竹市府與巨城推教師節專屬優惠 教師享折扣、招待餐點
9月28日教師節即將到來，新竹市教育處與新竹市工商發展投資策進會特別與遠東巨城購物中心合作，推出一系列竹市教師專屬優惠，多家餐廳享有折扣和招待餐點，感謝老師們無私的奉獻與努力。
新竹市教育處指出，為感謝辛苦的教師們，並送上最真摯的感謝與祝福，9月20日至 9月29日期間，只要出示教師證，就可以在巨城享受豐富的餐飲、購物優惠與好禮，從精美伴手禮到美味餐點，給予教師們在工作之餘的小小犒賞。
多項優惠和好禮包括B1愛買自製麵包全面85折、4樓美食街多家餐廳結帳9折，7樓餐廳唐點小聚內用滿600元，免費招待花雕醉雞乙份、京都勝牛內用免收10%服務費、鬥牛士經典牛排內用結帳9折、金色三麥內用消費贈350cc啤酒乙杯、時時香、瓦城內用滿1200，贈甜品乙份，涓豆腐、帕泰家、姜滿堂2人同行以上分別贈送黃金酥炸嫩豆腐、蝦醬芥藍、薄燒豬五花乙份等。
新竹市教育處表示，這些優惠是特別為每一位老師精心準備的感恩回饋，希望大家在教師節期間，能感受到來自新竹市教育處與新竹市工商發展投資策進會的滿滿心意，同時感謝遠東巨城購物中心的全力協助，將感恩化成具體行動，讓竹市的教師感受無比尊榮。
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