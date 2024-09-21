2024全國古蹟日開跑 文化部盼提升全民文資保存意識

「2024全國古蹟日」今、明兩天在台灣當代文化實驗場登場，今天開幕式。文化部串聯全台22縣市及地方文資協會共同策展，讓民眾見證古蹟修復及保存的歷程。文化部表示，期待大家能在自己的生活周遭，親近古蹟、了解古蹟、維護古蹟，並進一步提升全民文資保存意識。

文化部長李遠致詞時說，開幕式場地、國定古蹟「空軍總司令部」，前身是日治時期台灣總督府工業研究所，政府決定將這塊處在台北市最精華地區的土地全區保留，而不是讓建商蓋豪宅，代表的是政府的覺醒，因為保留古蹟絕對比蓋豪宅重要。

李遠說，政府近年透過前瞻基礎建設，進行各縣市大規模的歷史再造現場，讓各縣市都有機會重新以文化治理角度，帶動城鄉發展。

文資局長陳濟民也表示，今天是921地震25周年的日子，921促使文資局近年特別著重於文化資產防災體系建立，也與各縣市齊力於防災演練、建立重大天然災害緊急應變系統及程序等。期待藉由全國古蹟日呈現出各縣市對有形、無形文化資產的努力，讓大家共享並傳承台灣文資保存的成果。

文化部介紹，此次活動包括「全國文化資產行動博覽會」及「文資創意市集」，展示豐富精采的文資保存過程及研究成果；「傳藝工作坊」及文資專家雲集的「主題講座」則透過多元且深入淺出的豐富內容，展現專屬台灣DNA的文化生命故事。

文資局表示，全國古蹟日主場活動以「全國文化資產行動博覽會」形式，邀請22縣市政府共同策展呈現文化保存的重要成果；「文資創意市集」則邀請地方文資協會及文創品牌進駐，不僅有深度的展覽內容亦充滿輕鬆的遊憩氛圍；主題講座以「文資故事」為核心，邀請文資保存專家及地方創生工作者擔任主講人，帶領民眾揭開「周益古宅」歷史面紗，了解基隆（雞籠）的發展過程，更邀請建築師許伯元親自帶領民眾走入「空總園區建築群古蹟修復現場」，以生動豐富的故事及實際體驗建構，讓大家參與並見證古蹟修復及保存的歷程。