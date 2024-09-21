新北特教生心評報告酬勞給太慢 特教師轟「給那幾毛錢竟還拖欠」

新北市每年約需為4千名特教生心評報告，僅有獲得心評資格的特教老師有資格處理，每分報告所需時間約需一天，按件計酬一件1000元，將高中(含)以下至國小特教生分為12種特教類別。但上學年度心評報告酬勞，直至目前113學年度開學近一個月仍有老師未拿到酬勞，議員黃淑君批評此舉讓教師感到不受尊重，教育局表示將加強宣導避免延誤。

新北市約有兩萬特教生，視各學生狀況或跨學習階段，每年約需進行4千名心評報告，僅獲得心評資格的1100名特教老師有資格處理，每分報告所需時間約需一天、一件1000元，將高中以下學生分為12種特教類別。

雖心評報告有酬勞可拿，不過特教老師做心評需花費時間允長，每個老師每年需負責約3至4人，除須請公假外也須安排代課老師，等於是額外的業務，但112學年度結束、至今113學年度已開始，112學年度的心評報告至目前尚有老師未獲得酬勞，不滿表示新北市教育局特教科不要這麼誇張，本就不想做心評，給那幾毛錢還拖欠著。

議員黃淑君表示，心評報告酬勞不多，也需花費老師額外時間，教育局發放酬勞卻拖拖拉拉，讓老師感到不受尊重，要求教育局應落實核發酬勞，而不是要老師一催再催才開始發放，或應將心評報告專職化。

教育局對此表示，新北112學年度鑑定安置心評教師報告費每案1000元、113學年度調升到每案1100元。心評報告撰稿費經秀山特教中心統計，教育局核定數量後由秀山特教中心轉撥至各校，各校再撥付至教師帳戶。今年7月計算新北特教老師1至7月撰稿件數，已於8月核定特教老師心評報告撰稿費，並於9月上旬由秀山特教中心轉撥各校。

熟知內情的特教老師表示，雖然教育局已核撥心評報告酬勞，但費用撥至各校後，各校的出納作業時間不一致，有些是跟著月薪一起發放，有些是單獨計算後發放，因此才會產生酬勞未能一併入帳的原因產生。

人本教育基金會執行長彭喬蘭對此表示，心評報告的編列預算都已經存在，地方政府並非沒有錢，而是給付順序的問題，如同過往曾發生教育部補助社區大學的錢撥給地方政府後卻被地方挪用，導致社區大學未能即時獲得教育部補助。他說，每個人的月薪都有規定發放時間，若未能準時發放豈不天下大亂？心評報告酬勞也該明確規範發放時間，才不會造成老師困擾。

教育局說，議員提出的心評專職化，經查特教老師112學年度平均心評報告案量為3.2案，依據高級中等以下學校及幼兒園身心障礙學生及幼兒鑑定評估人員資格權益及培訓辦法，每學年以不超過10案為原則，新北市每心評老師平均案量遠低於法定標準。教育局將加強宣導並提醒各校依照期程撥付心評撰稿費，避免延誤入帳。