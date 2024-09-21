快訊

中職／味全龍SEGA主題日928登場 來天母看音速小子

有福報！後半生最有錢的「三大生肖」 財源滾滾來、越活越顯年輕

北北基桃+「南部這裡」5縣市大雨特報！注意短延時強降雨

Google地圖多校遭改名 教師工會：凸顯資訊人力不足

中央社／ 台北21日電

近來各縣市陸續有多個學校在Google地圖顯示的校名遭竄改，出現錯誤或令人不適的名稱。4縣市教師工會今天聯合聲明，認為事件凸顯資訊專業人力不足，難以應對未來多變的環境。

近來包括台南市、新北市等多個縣市，陸續有多所有學校Google地圖上的校名遭有心人士惡意竄改，警方已介入處理，提醒民眾不應跟風任意竄改地標名稱，可能涉及妨礙名譽罪。

桃園市各級學校產業工會、台中市教師職業工會、嘉義縣教師職業工會、屏東縣教育產業工會等4縣市今天聯合發布聲明指出，事件源於有心人士利用Google地圖開放不特定人士自由編輯的漏洞。其實學校只要事先向Google申請商家認證，通過後就可擁有名稱管理權，避免被任意竄改。

4縣市工會指出，搜尋引擎是學校文宣的管道之一，可惜的是大多數學校並不熟悉操作認證流程，教育主管機關也沒提醒相關概念，才會釀成風暴。

聲明提到，政府每年在數位學習上砸下了大量資金，要求教師參加工作坊，弄得雞飛狗跳，卻不敵民間人士的敲敲鍵盤。這事件凸顯從上到下資訊應對能力不及的窘況，無疑痛打數位政策好大一巴掌。

4縣市工會呼籲教育主管機關，將教育經費拿來落實學校最基本的資訊安全設備、實質增加學校專業的資訊人力，協助學校應對未來多變的資訊環境，避免「改校名事件」的烏龍事件一再發生。

地圖 教師 職業工會

延伸閱讀

餐飲業人力短缺！員工嘆「上班4小時就累炸」 過來人曝1妙招：更有活力

7校名又遭惡搞挨批不作為 新北：通報Google處理

修正沒用！Google地圖改名之亂花蓮31校遭殃 教師會要求提告阻歪風

誰惡搞校名？港多校在Google地圖變監獄、殯儀館、養老院

相關新聞

雲林多所學校被惡搞改「監獄」、「猴子」 有校長不忍了直接報案

全國各地陸續傳出多所學校Google地圖校名遭惡意竄改，雲林縣也有多所學校受害，被惡搞為「監獄學校」、「猴子學校」，有學...

教團憂公幼廚工低薪 教部：協助地方政府4.8億元

全國教師工會總聯合會指各縣市公立幼兒園廚工普遍低薪，不利幼兒健康發展。教育部表示，已補助地方政府依法增置廚工的人事經費，...

2024亞太平洋青年科學家會議 我摘5金1銀1銅佳績

2024年亞太平洋青年科學家會議（Asia Pacific Conference of Young Scientists...

SUPER教師獎頒獎 教長曝曾說「我來鼓掌非砍人」 教團籲落實行政減量

中華民國全國教師會今天舉行113學年度Super教師獎頒獎典禮，全教總理事長侯俊良再度呼籲教育部落實行政減量，教師才能花...

竹北濱海4校跨校合作備課教學 2年來學力結果讓人嚇一跳

新竹縣竹北市因竹科帶動人口移入，年年上演學區爆滿，除了較為偏遠的鳳岡、新港、豐田3所國小。這3所國小也與鳳岡國中攜手組成...

克服「構音障礙」 他帶特殊生破冰 獲SUPER教師全國獎

中華民國全國教師會今天舉行113學年度Super教師獎頒獎典禮，經最後決選會議，選幼兒園、國小、國中、高中職組四名全國獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。