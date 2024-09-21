Google地圖多校遭改名 教師工會：凸顯資訊人力不足

近來各縣市陸續有多個學校在Google地圖顯示的校名遭竄改，出現錯誤或令人不適的名稱。4縣市教師工會今天聯合聲明，認為事件凸顯資訊專業人力不足，難以應對未來多變的環境。

近來包括台南市、新北市等多個縣市，陸續有多所有學校Google地圖上的校名遭有心人士惡意竄改，警方已介入處理，提醒民眾不應跟風任意竄改地標名稱，可能涉及妨礙名譽罪。

桃園市各級學校產業工會、台中市教師職業工會、嘉義縣教師職業工會、屏東縣教育產業工會等4縣市今天聯合發布聲明指出，事件源於有心人士利用Google地圖開放不特定人士自由編輯的漏洞。其實學校只要事先向Google申請商家認證，通過後就可擁有名稱管理權，避免被任意竄改。

4縣市工會指出，搜尋引擎是學校文宣的管道之一，可惜的是大多數學校並不熟悉操作認證流程，教育主管機關也沒提醒相關概念，才會釀成風暴。

聲明提到，政府每年在數位學習上砸下了大量資金，要求教師參加工作坊，弄得雞飛狗跳，卻不敵民間人士的敲敲鍵盤。這事件凸顯從上到下資訊應對能力不及的窘況，無疑痛打數位政策好大一巴掌。

4縣市工會呼籲教育主管機關，將教育經費拿來落實學校最基本的資訊安全設備、實質增加學校專業的資訊人力，協助學校應對未來多變的資訊環境，避免「改校名事件」的烏龍事件一再發生。