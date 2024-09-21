SUPER教師獎頒獎 教長曝曾說「我來鼓掌非砍人」 教團籲落實行政減量

中華民國全國教師會今天舉行113學年度Super教師獎頒獎典禮，全教總理事長侯俊良再度呼籲教育部落實行政減量，教師才能花更多心思在教學。教育部長鄭英耀則表示，行政、教學優化都是當時對自我的承諾，也常告訴教育部同仁「我是來鼓掌，不是來砍人的。」台灣的教育會愈來愈好。

教師節在即，全國教師會於今天頒發113學年度Super教師獎，表彰幼兒園至大專校院春風化雨的第一線優秀教師。全教總理事長侯俊良表示，每一位認真的教師都勢必會犧牲家庭時間，若沒又親友團分擔，就不會有Super教師，因此感謝教師的奉獻之餘，也要感謝親友團的支持。

侯俊良也說，鄭英耀上任舉辦第一場記者會時曾對外表示，希望教師本於專業、安心教學，才能讓家長放心；國教署長彭富源一直以來也關心教師行政減量的議題，教師團體也持續呼籲，希望減少不必要的工作、壓力，老師才能花更多心思在扶持學生，希望有教育部持續當靠山。

鄭英耀致詞時則表示，教育部每年頒發師鐸獎予來自全台各縣市、有辦學理想的教師，但師鐸獎的名額永遠不夠，今年Super教師獎共有48位教師獲獎，程序嚴謹完全不亞於體制內的遴選，而教師團體自發、專業的態度同樣令人動容。

鄭英耀說，行政、教學優化都是當時上任時對自我的承諾，今年520上任後，發現台灣進步的力量就在教育現場，對教師引以為傲；也告訴教育部內同仁，「我是來跟各位鼓掌的，不是拿刀來砍人的。」鼓勵學生勇於追夢，相信台灣的教育會愈來愈好。

Super教師獎今年共計48人獲得殊榮，將於48人中，今日再選出幼兒園、國小、國中、高中職組全國獎得主。