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教團憂公幼廚工低薪 教部：協助地方政府4.8億元

中央社／ 台北21日電
全國教師工會總聯合會指各縣市公立幼兒園廚工普遍低薪，不利幼兒健康發展。示意圖／ingimage
全國教師工會總聯合會指各縣市公立幼兒園廚工普遍低薪，不利幼兒健康發展。示意圖／ingimage

全國教師工會總聯合會指各縣市公立幼兒園廚工普遍低薪，不利幼兒健康發展。教育部表示，已補助地方政府依法增置廚工的人事經費，113學年度達新台幣4.8億元。

全教總昨天發布新聞稿指出，目前僅有基隆市、台北市、新北市、新竹市、嘉義市、金門縣6縣市訂有公幼廚工薪資級距表，其中新竹市起薪最高（3萬2768元）；最低的嘉義市2萬7775元，而餐飲業丙級中餐廚師的起薪，已落在3萬到4萬元左右，公幼廚工待遇難以吸引人才。

教育部今天以文字回應中央社，公幼廚工的薪資待遇，由用人單位依工作繁簡難易、責任輕重及應具備的知能條件自行議定。

在幼托整合後，為協助原公立幼稚園、托兒所改制為幼兒園後依法須配置的人力，教育部有補助地方政府轄內公幼依法增置廚工的經費。113學年度補助協助各地方政府約新台幣4.8億元。

教育部強調，未來將督導地方政府，持續優化公幼廚工待遇及福利。

公幼 教育部

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