台大拆台灣史巨擘曹永和故居 挨批

北市文史團體正提訴願保存台灣史巨擘曹永和故居，前天卻驚傳已遭台大拆除。台灣故鄉文史協會理事長黃智慧感嘆「拆一棟老屋10萬元，卻毀掉百年歷史。」台大稱基地早有使用興建計畫，考量公安才拆除。北市文化局表示，目前不能視同暫定古蹟，台大有拆除執照就合法。

文資人士之前搶救曹永和故居等日治官舍，引發文化界逾3千人連署，北市府今年5月舉行文資審議大會時，認定這批日式宿舍2、4、6、8號不具文資身分，曹永和故居為6號。

曹永和故居等官舍是雙拼，6號、8號為一棟，8號住著1名台大教授遺孀。黃智慧指出，住戶可終身居住，不願遷離，如今建物安全堪慮。她說，北市府文資審議認定曹永和故居等非文資，學者苑舉民委託律師向文化部訴願，目前仍在程序中。她也感嘆，台大以34萬價格招標拆除這3棟近百年老屋，「平均拆一棟老屋10萬元，卻毀掉百年歷史。」

建築師陳勤忠前天也到場關心，他表示，被拆除的宿舍是帝大1928年設立後興建的第一批，百年來孕育許多大師引領國家前進；到現場遠遠就聞到撲鼻檜木香，走近卻見斷木梁柱、殘片瓦礫，怪手粗暴到片甲不留，「台大這樣的最高學府，我們能期待什麼？」

北市府文化局表示，不知台大拆除2到6號宿舍，但這批宿舍現無文資身分，有向建管處申請拆除執照就可拆，訴願程序不影響該宿舍現在的狀況。

台大則稱，基地本來就有使用興建計畫，近期地震頻繁，考量建物老舊殘破，為了避免公安問題，才決定拆除；拆除前已先經建築師評估8號結構安全無虞，為求慎重，將補強6、8號共同牆壁。至於訴願案，目前尚未收到。