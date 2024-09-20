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接見國際領袖基金會訪團 蕭美琴：感謝培養未來領袖

中央社／ 台北20日電

副總統蕭美琴今天接見國際領袖基金會訪問團表示，感謝長期致力培養未來青年領袖，並持續與台灣連結。期盼在大家努力之下，持續提供台灣下個世代人才養成平台，並在許多國際議題上共同合作。

副總統蕭美琴上午在總統府接見由國際領袖基金會（ILF）創會會長董繼玲所率領訪問團，副總統致詞時表示，過去幾年都是以駐美代表身分在雙橡園與大家會面，今天很高興能以副總統身分在這裡歡迎大家，並感謝大家將ILF長期培養下一個世代青年領袖的工作與台灣持續連結。

副總統期待在世界「上架台灣」，其中，領袖及人才的養成非常重要，她對大家長期的努力表達感謝之意。

副總統提到，ILF成員包括旅居海外各地的僑胞及國內各界先進等，長期對台灣在世界的影響力及人才培育出錢出力，也在社會服務及其他公共議題上有卓越貢獻。相信在大家努力之下，像ILF這樣的組織，不僅持續提供台灣下個世代人才養成平台，還能在許多具體國際議題上共同合作。

蕭美琴 雙橡園 青年

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