7校名又遭惡搞挨批不作為 新北：通報Google處理

Google電子地圖改名之亂持續，新北市今天仍有多所學校校名遭惡意竄改，議員抨擊市府不作為。新北市教育局表示，18日即通報Google處理，但恢復校名將視Google處理時間而定。

新北市日前有學校在Google電子地圖上校名遭竄改，其中新北桃子腳中小學被改成「棄兒學校」，竹林高中被改「新北市私立竹林高級養老院」或「新北市私立竹林糖糖中學」。2校後來已改回校名，校方指出若再有類似情況，不排除報警提告。

教育局今天回應中央社記者詢問表示，18日當天立即在全市資訊組長群組公告處理相關申請表單，通知學校若遇到學校名稱遭不當修改，應立即回報並填寫表單送交Google處理。

針對校名遭不當修改，教育局指出，當時即協請Google相關部門妥善處理，以避免衍生議題，保障學校正確資訊。

不過，截至今天下午3時為止，新北市仍有7所學校名稱遭惡意修改，其中崇林國中遭竄改為「崇林國民中學附設動物園」，五股國中被改為「新北市立五股流氓中學」，福營國中被改為「新北市立福營啾啾史瑞克」，淡水國中被改為「新北市立至帳國民中學」等。

淡水國中校長王潔雯接受中央社記者採訪時表示，昨天發現校名被改為「阿給（淡水知名小吃）國中」，雖經改回，但又遭竄改。部分學校在Google地圖聲明商家擁有權，但校名還是被更改，各校只能都努力維護校名、校譽。

福營國中校長楊尚青告訴中央社記者，18日即發現遭竄改校名，有通報教育局協助修改，但今天又遭竄改。

民進黨新北市議員李宇翔今天在臉書（Facebook）表示，這場很無聊的改校名之亂，對比高雄市教育局已迅速聯繫Google總部而改回正確校名並鎖定名稱，新北市教育局卻無任何動作，感覺仍在狀況外。

對此，教育局指出，各校回報填寫表單後，不能保證未來校名不再被惡意修改；若有再被改名，就要再填申請單，Google只能人工幫忙再改回來。

教育局表示，持續要求各校加強對學生網路使用的正確概念，並強化可能觸法行為的法律宣導，培養正確的網路使用習慣。