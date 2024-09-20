教育部學海計畫送學生出國實習 她在南韓體驗水蛭療法

教育部推動學海計畫，補助學生赴海外大學研習與職場實習，今舉辦113年受獎生心得分享記者會，頒發獎狀予8名計畫主持人、26名受獎生。中國醫藥大學中醫系學生董雅綺去年暑假赴南韓醫院實習，親身體驗、見證傳統「水蛭療法」，也認識同為中醫的南韓學生，建立日後跨國合作學術關係。

董雅綺參與學海築夢計畫，去年前往南韓慶熙大學附屬韓方醫院實習。她表示，實習期間接觸傳統水蛭療法，水蛭唾液中存有水蛭素，具備抗凝血、止痛等作用，可改善血液循環、促進免疫系統反應及減輕疼痛，實習期間有幸能親身體體驗，大開眼界。

董雅綺也談到，國際交流能了解到最新的技術，赴韓接觸韓醫期間，也能納入思維、成為靈感，此時回歸中醫研究能讓想法更靈活。再者，實習期間認識到同為中醫的韓國朋友，也建立了日後跨國學術合作的夥伴關係。

國立屏東大學應用日語系學生劉芯妤則接受學海惜珠計畫補助，去年3月至8月赴日本宮崎大學交換，修讀日語和商業課程。她表示，由於家境因素過去沒有想過要從事交換學生，後來發現符合學海惜珠身份，日文也達中高級水準，因此萌生用日文和人實際交流的想法。

劉芯妤指出，到了當地才發現，日語水準還是很難完全理解課程、討論報告，但能沈浸在使用日語的氛圍中，即便表達不暢也還是樂在其中，也於當地獲得企業一日工作體驗，希望未來持續投入台日交流工作。

教育部於96年推動學海計畫，鼓勵大專校院選送學生出國研修或專業實習。計畫分為選送成績優秀學生赴國外修讀學分的「學海飛颺」、針對勵學生的「學海惜珠」，以及於海外進行專業實習的「學海築夢」和前往新南向國家實習的「新南向學海築夢」四大項。

政務次長葉丙成表示，教育部推動學海計畫以來已協助超過5萬人出國，今年則協助3894人踏出國門，明年預算將再增加，協助更多學生。

葉丙成談到，當年出國遭受很大的震撼，台灣學生很在乎成績，美國學生則致力鑽研有興趣的事物，反而不是太在乎成績表現。但當美國學生執行計畫、研究時各個出類拔萃，比台灣學生更厲害，後來在美國花了五年時間「排毒」找回對事物的好奇心。

葉丙成談到，教育部明年也將推出「百億青年海外圓夢基金計劃」，由國家資助學生完成夢想，預計明年一月一日上路。