雙拼宅仍住老婦…台大拆台灣史巨擘曹永和故居 專家：10萬毀百年歷史

台灣史巨擘曹永和故居驚傳拆除，台灣故鄉文史協會理事長黃智慧指出，台大昨天將包括曹永和故居在內的北市溫州街52巷2、4、6號日治時期官舍拆除一空，質疑該案還在文資人士提訴願階段，台大為何急著拆？何況由於該棟官舍為雙拼，與6號合為一棟的8號仍住位老奶奶，拆除恐危及住戶安全。

文資人士之前搶救曹永和故居等日治官舍，引發文化界逾三千人連署，但北市府5月間舉行文資審議大會時，認定這批日式宿舍2、4、6、8號不具文資身分，曹永和故居為6號。台大表示，拆除前已先經建築師評估保留8號原有結構安全無虞，也會再對8號做支撐補強。北市府文化局表示，不知台大拆除2到6號宿舍，但這批宿舍現無文資身分，有向建管處申請拆除執照就可拆，在訴願階段也不影響拆除。

目前的迫切問題是，由於曹永和故居等官舍是雙拼，6號、8號合為一棟，8號一直住著一位台大教授遺孀。黃智慧指出，據知這位老奶奶當時的配住條件是可住到老死，因此她長久住此，這次拆標公告就沒包括8號。但台大把6號拆掉，等於房子拆一半、屋頂剩一半，老奶奶安危堪慮。

黃智慧說，她已請當地里長去關心老奶奶狀況，也已請律師寫「停止執行」的狀子，希望至少保住8號別再遭拆。

黃智慧也指出，北市府文資審議認定曹永和故居等非文資後，她與學者苑舉民針文化局寄出的文資大會決議會議紀錄稱該處不具文資價值，委託律師詹順貴、郭鴻儀在7月26日向台北市政府提起訴願。

黃智慧說，由於訴願機構應為文化部訴願審議委員會，所以該文件轉到文化部，文化部又於8月12日發文請北市文化局審視該案是否合法妥當，北市文化局於9月2日向文化部訴願審議委員會提出答辯結論稱「訴願不受理」。

黃智慧表示，但他們至今還沒收到文化部訴願審議委員會結論，表示該案仍在文化部該委員會手中，台大卻在昨天就連拆3間老宿舍，恐不合程序。她也感嘆，台大7月初就以34萬價格招標要拆除這3棟近百年老屋，「拆一棟老屋10萬元，毀掉百年歷史！」

建築師陳勤忠昨也到場關心，表示被拆除的這批宿舍，是帝大1928年設立後編列的第一筆預算、興建的第一批宿舍，百年來孕育許多大師引領國家前進。可惜他昨天到現場雖可遠遠聞到撲鼻檜木香，走近卻見斷木梁柱、殘片瓦礫，怪手粗暴到片甲不留。「台大這樣的最高學府，我們能期待什麼？」

針對曹永和故居案還在訴願階段，北市府文化局表示，提訴願不影響這些宿舍不具文資身分的狀況，不能視同暫定古蹟，因此只要台大拿到拆除執照，就合法。

對於拆除6號官舍恐影響8號住戶，台大表示，已先經建築師評估保留8號原有結構，安全無虞。為求慎重，也將再以「溫州街52巷6、8號共同牆壁補強工程」將8號支撐並補強，確保8號房屋萬無一失。

至於訴願案，台大指出，並未收到訴願案轉到文化部的訊息。台大表示，他們對該基地本就有使用興建計畫，由於近期地震發生頻繁，考量建物老舊殘破，為避免產生公共安全問題，才依據今年5月北市府文資審議大會結論依法申請拆除執照，拆照於8月5日於核定，台大乃於9月18日進行拆除，所拆建物不具文資價值。

台大也指出，在北市府文資審議有表達校方對於歷史及文資的尊重，同時提出「意象保存」的概念，期望將有價值的文史人物及脈絡納入未來學術教育活動中。因此已於溫州街52巷2、4、6號日式宿舍拆除前進行建物3D掃描，以作為意象保存的基底，未來並將就本區的文史、人物進行更細膩記錄。