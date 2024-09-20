公幼廚工責任大、工資低 全教總：招募越來越困難

公立幼兒園廚工幫孩子張羅午餐、點心，並負責清潔廚房，對幼兒的飲食安全負有重責大任。不過，全教總卻發現，目前國內公幼廚工大多僅領最低工資，甚至還有的縣市僅用部分工時聘人，薪資、勞動條件相較民間餐飲業辛苦，也讓公幼廚工越來越難找人，每學期幾乎都招不滿。

全教總指出，多數縣市的公幼廚工，僅領取最低工資27,470元，甚至有不少縣市，例如：彰化縣、苗栗縣、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣等，是用一個小時183元的時薪聘雇廚工，每日工作五小時，僅領915元，還要協助分餐與清掃。

全教總統計，目前訂有公立幼兒園廚工薪資級距表的縣市，僅有基隆市、台北市、新北市、新竹市、嘉義市與金門縣。這些縣市中，以新竹市廚工起薪最高為32,768元，嘉義市最低為27,775元。工作十年之後，以台北市廚工的薪資最高為37,520元，嘉義市最低為31,204元。

比照民間求職網資訊，公立幼兒園廚工的勞動條件也明顯低於民間餐飲業。全教總指出，丙級中餐廚師有一年內經驗者，月薪落在3萬2千元到4萬元左右，比公幼廚工普遍高數千元。多數縣市廚工的基本薪資更低於教育部非營利幼兒園及鄰近台北市的標準，這使招募廚工變困難，且每學期的招考通常無法滿額。

另外，大部分幼兒園僅配備一位廚工，若廚工請假，則需依賴食材公司提供熟食，但在偏鄉地區，食材公司可能不願意送貨，這時幼兒園只能依賴老師臨時煮餐或訂購外賣，對於教保工作與幼兒的飲食品質也造成不少的影響。

全教總呼籲縣市政府，應該要參考社會基本條件制定廚工的薪資，才是真正照顧幼兒的生活基本需求，同時亦提醒教育部，應該善盡中央的督導責任，如果基本的人權都無法照顧，好意思說自己是重視兒童權利的國家嗎？家長若知道幼兒飲食仰賴的廚工勞動條件這麼差，可以安心嗎？