台南公立國小、幼兒園喝乳品增為3次 10萬學童受惠

台南市長黃偉哲今天宣布，台南市自113學年度起，公立國小及幼兒園學童每週飲用乳品從1次增為3次，共約10萬名學童受惠。

黃偉哲和北區文元國小學童今天開心地共飲乳品，且以有獎徵答宣導乳品小常識，呼籲多飲用優質國產乳品，補充鈣質與蛋白質。

黃偉哲在「國產乳品棒．健康來補鈣」宣傳記者會指出，台南市政府配合中央推動「班班有鮮乳」政策，協助在地酪農，更著眼於學童乳品攝取量不足，缺乏鈣質，希望透過補充乳品提供學童充足營養，助益生長發育。

南市府發布新聞稿指出，台南市學校午餐政策原規劃每週「2果1乳」，中央再補助國小及附幼學童每週增飲2次乳品，讓學童健康再升級。

台南教育局統計，台南市217所公立國小（含4所分校及4所國立小學）及附設幼兒園191所、2所國中小附設國小部及幼兒園，共約10萬名學童受惠於增飲乳品。7月需求調查顯示，學校選擇乳品中，保久乳85.2%，鮮乳13.6%，豆漿1.2%。

乳品供應方面，原則上提供國產鮮乳或國產保久乳，擁有豐富蛋白質與鈣質，學校可視需求選擇。此外，乳糖不耐症學童則供應國產含鈣豆漿。

教育局表示，因應民國114年紐西蘭液態乳將以零關稅進口，中央推動「113學年度國產可溯源乳品專案實施計畫」，支持本土酪農又兼顧提升學童健康，期待中央未來擴大補助對象，納入國中及其它經營形式幼兒園。