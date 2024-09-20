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空英紀念音樂會　蔡英文：彭蒙惠的生命已融入台灣歷史

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
空中英語教室、救世傳播協會今天舉行彭蒙惠紀念音樂會，由副總統蕭美琴（右）頒發褒揚令。圖／空中英語教室提供
空中英語教室、救世傳播協會今天舉行彭蒙惠紀念音樂會，由副總統蕭美琴（右）頒發褒揚令。圖／空中英語教室提供

空中英語教室創辦人彭蒙惠（Doris Brougham）因多重器官衰竭，8月6日於淡水馬偕醫院離世，享耆壽98歲。空中英語教室、救世傳播協會今天舉行彭蒙惠紀念音樂會，由副總統蕭美琴頒發褒揚令。前總統蔡英文表示，感謝彭蒙惠總是在遭遇困難、挑戰時給予堅定的支持，她的生命歷程已融入台灣歷史，也曾告訴彭蒙惠，台灣永遠都會是你的家。

空中英語教室、救世傳播協會今於台北國際會議中心舉行「彭蒙惠紀念音樂會」，前總統蔡英文、現任副總統蕭美琴均出席，與民眾一同上彭蒙惠的「最後一堂課」。

蔡英文致詞時表示，許多人的求學路都有彭蒙惠相伴，彭蒙惠傳福音也關懷弱勢，並將一生奉獻予台灣，用心認識土地、愛著這裡的人們。

蔡英文談到，去年六月，親自將台灣護照交予彭蒙惠，彭蒙惠成為正港台灣人，當時的笑容令人動容；今年四月最後一次見到彭，當時彭表示，「常常為你禱告。」也再次感謝彭蒙惠，總是在自己遇到困難、挑戰時給予堅定的支持，每次和彭蒙惠見面，都會獲得無比的力量。

蔡英文談到，彭蒙惠的生命歷程已融入台灣的歷史中，台灣永遠都是彭蒙惠的家。「還是要繼續做下去。」是彭蒙惠對自己的勉勵和鼓勵，以實際行動留下美好。

蔡英文最後也引述《聖經》提摩太後書箴言：「美好的仗你已打過，當跑的路已跑盡，所信的道已守住，所有公義的冠冕都將為你存留。」感恩彭蒙惠讓台灣更好。

賴清德總統感念教育家彭蒙惠一生為台灣奉獻，1962年創辦「空中英語教室」成為台灣人跨世代的共同記憶，也感謝彭蒙惠幾十年來，堅定為台灣在國際發聲、為社會帶來正面良善的力量。今於紀念音樂會上頒發褒揚令，由副總統蕭美琴代表頒發，感念彭蒙惠致力英語教育、作育英才。

前總統馬英九也透過影片表示，彭蒙惠原本在上海宣教，1951年因戰亂來台，彭蒙惠認定自己是台灣人，強調心在哪裡家就在哪裡，向彭蒙惠致上無限追思，亦感謝其對台灣的付出與貢獻。

救世傳播協會董事長洪善群表示，「真正的下課時候，終於到來。」彭蒙惠76年前來華，已與當年在西雅圖碼頭一別即訣別的父母在天上團聚，是最稱職的英語老師，也是義無反顧的宣教士，感謝各界今天來上彭蒙惠的最後一堂課。

彭蒙惠 空中英語教室 蔡英文

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