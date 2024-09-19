台積電盃青年尬科學 參賽國際化

台積電文教基金會贊助、臺灣大學科學教育發展中心主辦「台積電盃青年尬科學」科學創意表達競賽，日前在臺大凝態物理館舉行決賽暨頒獎典禮。經過對手與評審的交叉詰問攻防戰，馬來西亞寬柔中學至達城分校「黃色蜥蜴」奪得今年冠軍殊榮，台北北一女中「哥吉拉大戰摩艾石像」獲得亞軍，馬來西亞巴生興華中學「Y5」則拿到季軍。

●導讀文競賽 2成作品來自海外

「台積電盃青年尬科學」競賽分為「科學創意表達競賽」、「科普書籍導讀文競賽」，今年「科學創意表達競賽」主辦單位列出7部與「永續」主題相關的化學影片，期許學生透過所學反思，如何以更加永續的方式利用地球資源。而報名參賽的133支隊伍也相當「國際化」，有18隊來自馬來西亞、1隊來自新加坡；同樣地，「科普書籍導讀文競賽」共收到218件作品，約2成作品來自海外，包括馬來西亞36件、韓國7件、印尼1件。大馬學生的報名人數不但比去年多，還包辦了「科學創意表達競賽」的第一、三名，寫下競賽新紀錄。

「科學創意表達競賽」除了前三名，主辦單位還頒發最佳人氣獎給新北康橋高中「臭氧層破洞」，以及3個特別獎給台中曉明女中「愛碳險的Dora」、高雄師大附中「關鍵少素」、台北靜心高中「三季珍波椰」。

今年「科普書籍導讀文競賽」收到218件作品，經兩階段評選出23件得獎作品。臺師大科學教育研究所名譽教授邱美虹指出，多數作品僅呈現書評、書籍介紹，若能增加些閱讀後的反思，或是想與好友分享讀後的感動，就會令文章增色不少。

至於要如何寫出一篇吸引人的導讀文，他認為，可以從寫作技巧、內容兩方面著手，技巧好的人可以寫一個很棒的破題，或是利用引人的小標題，吸引讀者往下閱讀，內容上則是創新，甚至可以反其道而行，例如，當大家導讀《化學實驗開外掛》時，幾乎都侷限於介紹書裡的實驗，但有人連結生活經驗，分享爸爸在家做鳳梨酵素，與書中某實驗原理相似，有人則是動手做書中的實驗，並記錄了過程、心得與反思，展現了他對事情的好奇心與執行力，讓評審印象深刻。

●創意影片競賽 創新才是重點

今年報名科學創意表達競賽的133支隊伍中，最後僅12隊進入決賽，複賽階段各隊要製作一支創意影片，並在決賽時接受對手、評審犀利的交叉詰問，考驗參賽者的臨場反應及對於主題的掌握。

淡江大學化學系教授王伯昌講評時強調，關於影片中談及的化學知識，大家都講得很仔細，但別忘了比賽名稱是「創意表達」，「要如何以創新的方式述說化學知識，才是拍片重點」。對此，邱美虹也相當認同，認為知識正確傳遞很重要，但「創意」更重要，而且拍影片要有核心價值，拍片前要問自己「做影片的價值在哪？與人類的關聯在哪？」

●得獎感言

冠軍／頂著家族榮耀參賽 對馬來西亞寬柔中學至達城分校的劉棲而、譚威意來說，這次出國比賽是頂著兩家人的「家族榮耀」而來，他們很開心能到冠軍，也算是不負家人的期待。雖然備賽時間不多，但師生3人也設計出12道刁鑽問題，指導老師黃彩玲說，還好評審沒問到，也很慶幸學生表現淡定，才能拿到冠軍。