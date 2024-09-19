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全教總指以勘誤偷渡修法 教部：不涉及實質修正

中央社／ 台北19日電
教育部示意圖。圖／聯合報系資料照片
教育部示意圖。圖／聯合報系資料照片

全教總今天指出，教師解聘辦法4月倉促上路，師對生霸凌事件統一由校事會議調查，教育部近日卻以「勘誤」方式偷渡修法，將「校長」刪除。教育部則澄清，不涉及實質修正。

過去校園霸凌事件如果涉及教職員，學校必須分兩軌（霸凌、不當管教）進行調查，造成行政資源浪費。教育部於4月修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法（以下簡稱解聘辦法）」，明訂同時涉及校長、教職員工、學生的校園霸凌事件，一律由校事會議調查。

全國教師工會總聯合會今天召開記者會，法務中心執行長林金財指出，教育部於9月發函「勘誤」解聘辦法，其中第58條將「校長」兩字刪除。他認為這已是重大異動，未來涉及校長的霸凌事件，恐怕不歸校事會議調查。

林金財認為，教育部應遵守行政程序法規定，修正上述法規，而不是以「勘誤」偷渡。

教育部今天稍晚以文字回應，現行校長涉及的霸凌事件，都是由主管機關負責調查。今年4月同步修正的「校園霸凌防制準則解聘辦法」第5條第5項，也已明定行為人同時包括校長時，由主管機關併案，準用「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」。

教育部強調，這次解聘辦法的「勘誤」，都屬於法規錯漏或誤植情形，並不涉及實質修正。另外像是第9條第3項勘誤「前項各款」，是因為同條第1項有區分款次、第2項未區分款次，為避免誤解改成「第1項各款」。

全國教師工會總聯合會 教育部 霸凌

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