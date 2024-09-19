一年逾1萬名台生赴歐就學 我國大學組團行銷高等教育

「2024年歐洲教育者年會」9月17日至20日於法國土魯斯登場，我國由財團法人高等教育國際合作基金會統籌，由基金會董事長、國立台灣師範大學校長吳正己，率領21校、50人參展。吳正己也表示，台灣大專校院也組成「國家重點領域國際合作聯盟」，正與歐、美、日等5個大學聯盟展開合作。

台灣代表團赴法參展2024歐洲教育者年會，吳正己表示，歐洲教育者年會也是歐洲高等教育國際化的一級交流盛會，今年活動主題為「En route！」（法語「出發」之意），別具號召力的主題，集結逾240場會議和活動，吸引超過6500位學校及學研機構代表出席。

吳正己也談到，台灣是歐盟在亞洲的重要夥伴，於人權、性別平等、社會議題、氣候變遷、教育與文化等領域合作密切。教育部去年底推出「促進國際生來臺暨留臺實施計畫」，五年投入52億元預算，其中所籌組的「國家重點領域國際合作聯盟」由國內12所大學組成，已與歐、美、日等5個大學聯盟合作，台灣與歐盟也透過展望歐洲與莫內計畫，共同促進研究與創新。

根據教育部統計，2023至2024年，歐洲各國來台學習近7300人，超過八成來自歐盟會員國。我方赴歐洲就學者2023年超過1萬人，多數於歐盟會員國就讀，雙邊教育交流與人才循環持續熱絡。

而為促進台法教育蓬勃交流，雙方透過年度「台法教育工作會議」、台法高等論壇、加強教育合作協議與備忘錄、「台灣研究計畫」及語言助教交換計畫等多管齊下，以今年為例，法國高居歐洲學生來台最大來源國，達1千700多人，以修讀華語及交換生為主。

年會期間，高教基金會也於法國時間18日晚間舉辦台灣之夜交流餐會，邀請參展21校與其合作夥伴及姐妹校共約百人同場交流，期待深化多邊高教夥伴關係、鞏固教育合作。