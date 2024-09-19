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教育部稱「客製化」課程行之有年 教團：破壞高教公共性

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
教團憂「新型專班」恐成職訓所，教育部說，推動客製化課程已行之有年。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
教團憂「新型專班」恐成職訓所，教育部說，推動客製化課程已行之有年。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

聯合報今天報導教團憂「新型專班」恐成職訓所，教育部今天回應表示，此計畫為因應人口變化之國家重要政策，且教育部推動客製化課程已行之有年。教團則重申，教育部破壞高等教育的公共性。

教育部預計5年砸52億，推動「促進國際生來台暨留台實施計畫」。因為企業可參與課程設計、招生面試，被教團質疑此舉可能是為企業「客製化」員工、讓教育商品化、學店化。

對此，教育部說，為對應產業各階層人才需求，多年來已透過多項專案計畫與產企業共同培育各級技術人才，推動各種型態產學合作人才培育方案，包含：產學攜手、產業學院、產業碩士專班、研發菁英計畫（產業博士專班）等專班計畫，讓學校與企業共同甄選、規畫實習、專題製作等實務課程。

而教育部說，新型專班計畫推動所需經費是由國發基金與企業共同出資，而非教育經費。高教工會執秘張志綸質疑，難道國發會的經費不是國家經費嗎？

張志綸表示，教育部用大眾的稅款替企業訓練客製化的員工，而且還將「客製化」一詞說得如此自然，嚴重破壞了高等教育的公共性，使教育進一步商品化。

不過，教育部說，推動新型專班將有助國家經濟發展，滿足產業界人力之需求，藉由擴大吸引及留用台灣自行培育的國際生，於畢業後投入台灣職場工作，除紓緩國內產業缺人才的困境、也讓各校不受少子女化衝擊能永續經營。

教育部 經濟發展 菁英

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