2024新任院士彭信坤 接任中研院人文組副院長

中央研究院今天公告，人文及社會科學組副院長黃進興院士因健康因素請辭，於今天卸任；即日起由原秘書長、經濟所特聘研究員彭信坤接任，彭信坤甫於7月當選2024院士。秘書長一職則由原副秘書長、統計所研究員陳君厚接任。

中研院長廖俊智表示，2016年返台接任院長後，即邀請黃進興院士擔任人文組副院長，感謝他多年來的付出。黃進興自2016年起擔任副院長後，致力於推動學術研究和國際合作，大力支持人文及社會科學組各項規畫策略，積極培養新一代學術人才，是中研院不可多得的領導人才。黃院士幽默風趣，學術成就斐然，行政經驗兼備。

彭信坤是美國賓夕凡尼亞大學區域科學研究所博士，專長領域為區域經濟學及國際貿易，2024年當選中研院第34屆院士。其自1982年進入本院經濟研究所，曾任經濟所副所長、所長、學術諮詢總會副執行秘書、秘書長等職，學術行政經驗近20年。

彭信坤分別於2014年及2016年，參與中研院院研擬執行之賦稅改革政策建議及台灣經濟競爭與成長策略政策建議兩本政策建議白皮書，積極協助對政府提出深具開創性之建言。彭信坤也是中研院歷來任期第二長的秘書長。

依中研院慣例，為使院內數理科學組、生命科學組、人文及社會科學組三大領域均衡發展，中研院編制3名副院長，由院長分別自3學組院士中，遴選兼顧學術成就與行政經歷的人選，提請總統任命，襄助院長處理院務。

現任副秘書長陳君厚亦於同日接任秘書長。中研院表示，陳君厚是美國加州大學洛杉磯校區數學博士，也是國際知名統計學者，專長領域為多變量統計方法、探索式資料分析與資訊視覺化。陳君厚曾任統計所副所長、所長、學術暨儀器事務處處長，近年投入精準與智慧健康相關研究及實務工作，亦為中研院「AI推動辦公室」的主要領導人。