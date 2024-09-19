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廣達「雲舞台獎」徵件倒數！總獎金高達51萬元 超吸睛

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達「雲舞台獎」徵件倒數，快來爭取51萬元的高額獎金。廣藝基金會／提供
廣達「雲舞台獎」徵件倒數，快來爭取51萬元的高額獎金。廣藝基金會／提供

代工大廠廣達（2382）旗下廣藝基金會專為線上表演節目設立「雲舞台獎」並祭出高達51萬元的總獎金，而該獎項已連續辦理2屆，目前公開徵件已進入倒數階段，即日起至9月30日截止；千萬別錯過此一「讓你的表演成為傳奇」的難得機會，加入「網路無邊際，雲端任你行」的行列，步上國際舞台綻放光芒！

廣藝基金會秉持「藝術．科技．攜手上雲端」理念，以及長期經營表演藝術金創獎的經驗，去年首度推出「雲舞台獎」。經由影片評選及線上影展，讓優秀的表演作品不再受限於實體舞台，有機會透過無遠弗屆的網路平台，進而觸及全球觀眾。今年「雲舞台獎」並結合嶄新推出的「雲舞台頻道」，盼能打造出表演版的「Netflix」，提供全世界表演迷一個觀演平台，演的人開心，看的人盡興。

 「雲舞台獎」投件過程堪稱零壓力，短短幾分鐘即可輕鬆完成，而且完全免費。無論身處何方，只要符合參賽資格，便能隨時隨地參加，創意上線不受限！舉凡曾在2023年1月1日至2024年9月24日之間，於任一線上影音平台公開播映過的作品，不限點閱次數高低均可參加。比起首屆來說門檻大幅放寬，就是要讓更多創作者與作品，都有機會飛上「雲」端！

 「雲舞台獎」徵件分為音樂、音樂劇、戲劇、舞蹈及跨界五大類，除每類優勝者可抱回10萬元獎金外，並設有「最佳人氣獎」一名、獎金1萬元。入圍名單將在11月5日公布，隨後並進行「雲舞台獎線上影展」，參賽作品將有機會於YouTube「雲舞台頻道」播出，進而在全球觀眾面前大放異彩！

首屆「雲舞台獎」宛若為眾多表演團體打開另一扇窗，擊樂二重奏Nana Formosa的《擊空明兮溯流光》奪得音樂類首獎，致詞時特別感謝廣藝舉辦雲舞台獎，讓作品被聽見，日後有機會、有可能進行更多交流。以《父親母親》榮膺戲劇類首獎的同黨劇團，也在台上感性地傾訴：因為有雲舞台獎，讓我們有機會喘口氣，肯定自己並帶著自信繼續走下去。《疫外戀情三部曲》拿下非正式展演類首獎，唱歌集音樂劇場則是由衷感激雲舞台獎，讓更多人看到創意迸發跟優秀作品。

 「雲舞台獎」盼能讓廣大的網友觀眾，擁有更多的機會接觸線上作品，進而推動台灣的表演藝術，昂首闊步邁向國際舞台。報名方式均採網路線上作業方式辦理，9月30日就是截止日期，

廣達 網路 舞台 雲端 音樂劇

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