面臨生源挑戰 教育部辦主管會議 盼擴展技職教育競爭力

113年全國技專校院教務主管會議，今天在高雄科技大學舉行。教育部說，本次會議以「引領i世代，開創e未來」為主軸，計有全國77所技專校院、138名教務主管參與，就技職教育政策重點議題討論、意見溝通、經驗分享等方式，凝聚各校共識暨教務發展方向。

教育部表示，會議內容包含專題演講、議題討論及綜合座談。專題演講邀請高科大副校長謝淑玲，以「有意義的學習」為題，分享如何引發學生學習動機，提升學習成效，並從想要學、學得會、學有用3大面向著手，透過一系列的課程，以大一第一哩路出發，從學系領域探索課程、設計人生課程、專題實作課程、USR計畫課程等，引導學生進行有意義感、有方向感的學習。

在討論議題方面，則由雲科大副校長方國定、亞洲大學講座教授吳聰能、台科大教務長陳素芬及明志科大教務長劉豐瑞，分別就「校務研究回饋教學設計」及「提升學生實作力」之實務經驗分享。另邀請國家圖書館館長王涵青宣導及簡介學位論文相似檢測輔助系統，以強化各大學校院學位論文品保機制。

教育部說，技職教育面臨生源競爭之挑戰，繼而衍生產業人才培育及國家競爭力問題，期盼透過全國技專校院教務主管會議，提供各技專校院相互交流與分享辦學教務工作經驗、凝聚共識之平台，以落實技職教育與務實致用的理念，提升技專校院教師教學品質，期望培育學用合一的專業技術國際人才，讓技職教育在台灣產業界全球化發展中扮演關鍵角色。