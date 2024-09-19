教育部「勘誤」教師解聘辦法 全教總批：偷渡「修法」便宜行事

教育部今年4月針對教師的解聘辦法、校園霸凌防治準則進行修法，後續於9月以函勘誤3條的條文內容，全教總今日召開記者會指出，其中第58條的「勘誤」內容，是變更校園霸凌事件行為人涉及複數身分識的調查程序，涉及程序事項變更，可說是以「勘誤」偷渡「修法」。

教育部在今年4月17日修正發布「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，後續又在9月3日以函周知各相關主管機關，勘誤該辦法第9條、第58條、第62條條文內容。

全教總理事長侯俊良表示，檢視該3項條文，除了第9條項次誤植、第62條第2項缺漏一個「日」字，第58條的「勘誤」內容，是變更校園霸凌事件行為人涉及複數身分時的調查程序，已是程序事項變更，以「勘誤」方式處理明顯不符法制程序。

全教總法務中心執行長林金財指出，解聘辦法是教師法授權的子法，行政程序法第154到157條，對此都有程序上的規定，無論是訂定或修正都要按程序來走。

本次「勘誤」的第58條，勘誤後的文字為：「行為人同時包括高級中等以下學校教職員工及學生之校園霸凌事件，學校應併案準用本辦法之規定調查，調查報告完成後，對學生應依校園霸凌防制準則相關規定處理。」林金財表示，這項條文原是明定若校園霸凌事件為「複數行為人」，即行為人同時包括校長、教職員工或學生時的事件調查程序，結果勘誤後把「校長」兩字刪除，這已經涉及程序變更，應循行政程序法做修正。

侯俊良表示，新修解聘辦法仍有爭議，如調查工作應有學校現場人員參與，以及外聘調查員全由律師擔任。此刻教育部又便宜行事，以「勘誤」偷渡「修法」，未能遵守行政程序法規定辦理法規命令的修正，有明顯的行政疏失。全教總要求教育部按規定踐行法規命令修正程序，並應再度檢視前已發布修正之解聘辦法，在教育現場是否仍有窒礙難行或有偏頗之虞之處，併同辦理辦法再修正。