歐洲教育者年會 高教基金會率21大專行銷台灣

高等教育國際合作基金會近日率21所大專，參加在法國土魯斯舉辦的「2024年歐洲教育者年會」，尤其宣傳去年底推出國際生來台留台計畫，期盼擴大吸引優秀學子就讀。

高教基金會今天透過新聞稿說明，9月17日至20日在法國舉辦的歐洲教育者年會，今年已是第34屆，活動主題為En route！（法語「出發」的意思），集結了240場活動、6500名學研機構代表出席。

高教基金會由董事長吳正己（台灣師範大學校長）率21校、50人參展，努力拓展合作的契機，並於18日晚間舉辦台灣之夜交流餐會，邀請參展21校的合作夥伴及姐妹校共約百人同場交流。

吳正己提到，政府於去年底推出「促進國際生來台暨留台實施計畫」，預計5年投入新台幣52億元，擴大招生、吸引優秀學子來台。其中籌組的「國家重點領域國際合作聯盟」由國內12所大學組成，已與歐、美、日等5個大學聯盟合作，未來將持續拓展。

高教基金會指出，目前歐洲各國約有7300人到台灣學習（112學年度），台灣學生到歐洲的人數更多，1年超過1萬人，可見雙邊教育交流與人才循環熱絡。其中法國每年約1700人來台，以修讀華語和交換生為主，將持續透過台法教育工作會議、簽署備忘錄、語言助教交換計畫等管道，加強教育合作。