金石堂南部再拓點 進駐新光三越高雄左營店

金石堂今天宣布進駐高雄左營新光三越，左新店位於新光三越B2彩虹市集，從高鐵左營站下車經連通道即可直達。這也是金石堂9月繼南新店後，同月再拓展的第二家店點，邀請高雄愛書人們前來體驗全新的金石堂。

金石堂表示，近年來積極調整店型，結合在地消費者的生活型態，持續展店並優化虛實購物體驗。左新店持續傳遞「精彩‧探索‧生活」概念，提供多元化的商品、新書活動及閱讀空間。門市內設有多個文創品牌專區，包括方坊 Square Studio、mark taiwan、TOSMU童心木、O'tanic悠植、茶寶及Awu等，為高雄讀者們帶來療癒的日常體驗。

金石堂表示，將以40多年書店經營經驗，主題推薦時下話題新書，此外也設有童書區，幫助家長為孩子挑選合適的讀物，一站就能滿足全家大小的閱讀需求。

為慶祝新門市開幕，金石堂今起舉辦一系列開幕活動。單筆消費滿500元可獲贈來店禮乙份與50元抵用券。此外，憑新光三越其他專櫃當日消費明細，來金石堂左新店即享滿額現折50元。至10月底前申辦金石堂會員，即享門市消費9折優惠，舊會員來店過卡也能同享。