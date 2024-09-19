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新聞眼／實務缺配套 「班班有鮮奶」政策美意打折

聯合報／ 記者簡慧珍
因應紐西蘭乳品2025年進口零關稅的衝擊，農業部與教育部推出「班班喝鮮奶」政策，但不少學校考量冷藏保存不易，不敢選鮮奶，而選擇保久乳。 圖／聯合報系資料照片
因應紐西蘭乳品2025年進口零關稅的衝擊，農業部與教育部推出「班班喝鮮奶」政策，但不少學校考量冷藏保存不易，不敢選鮮奶，而選擇保久乳。 圖／聯合報系資料照片

中央認為國產鮮奶經由冷鏈系統直送校園，「班班有鮮奶」可獲一舉多得的施政績效，卻未詳細評估實務面可能發生的問題，導致家長和學童大多勾選保久乳以策安全，不但失去推廣國產鮮乳的美意，也讓政策還沒出門就狠摔一跤。

香蕉等農產品生產過剩，政府都找軍隊、學校採購去化。2022年因應石斑魚遭禁止輸陸，政府編列預算推動「班班吃石斑」，儘管成效評價不一，當面臨紐西蘭鮮奶明年零關稅登台，政府又想藉由全國學童擁護國產鮮奶，「班班有鮮奶」政策說做就做。

學童喝鮮奶好處確實不少，可增加學童營養、促進銷售國產鮮奶照顧酪農、落實食農教育、減緩紐西蘭鮮奶零關稅進口的衝擊，政府還能多添一筆施政績效。但配套還不見到位，包含配送抵達、冷藏設備、喝鮮乳時間，都成有待克服的難題，如今勾選喝鮮奶的學童並不多，更顯得政策倉促，不受家長信任。

在實務面，小校學生少，較易冷藏鮮奶，但運送路程遠；大校在市區路程近，冷藏鮮奶的空間也要大，加低年級上半天課，鮮奶最好趕在第二節下課前送達，否則中午前才拿到，學童可能來不及喝，就在沒冷藏情況下帶回家。無論小朋友在校拖拖拉拉喝完鮮奶或帶回家喝，萬一身體不適，相關責任誰負，恐又有爭議。

教育部 班班吃石斑 紐西蘭 農業部

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