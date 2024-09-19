班班有鮮奶／「安全就好」中彰逾8成學校選保久乳

中央力推「班班有鮮奶」，彰化酪農雖對此政策大表贊同，但台中市府與彰化縣府統計，多達85%學校基於食安考量，都挑保久乳而非鮮奶。中華民國酪農協會常務理事黃德仁認為，若習慣喝保久乳，對台灣與紐西蘭鮮奶就無差別，長久將不利台灣酪農業。

台中市統計85%學校要保久乳，僅15%要鮮奶，其餘登記喝豆漿等；彰化縣83%學校要保久乳、14%鮮奶、3%豆漿，整體比率相當，中央推「班班有鮮奶」，最後卻變「班班有保久乳」。

台灣酪農產業第一大縣市在彰化，生乳產量近25%，絕大多數酪農贊成「班班有鮮奶」政策，認為可促進鮮乳銷售量。

黃德仁不贊成保久乳可去化國產牛奶的觀點，他指出，紐西蘭鮮乳明年登台，政府應站在本土產業及食農教育立場，養成我國兒童習慣台灣鮮乳風味，從口味上作出市場區隔，希望政府輔導學校克服冷鏈保存等問題，不要圖一時之便放棄鮮乳。

為何多數學校家長選保久乳？多數校長直言「安全就好」；中市教育局表示，學校端對鮮奶冷藏保存很頭痛，尤其大熱天，鮮奶在常溫下很快變質，萬一學生喝了拉肚子，很麻煩。校方發出調查表，很多家長都選保久乳，也是同樣考量。

彰化也有校長表示，校內沒大冰箱，鮮奶送到得馬上喝完。喝鮮奶對孩子好，但偏鄉學校擔心，運送路途遙遠只能選保久乳，市區學校學生數多，也會怕鮮奶運送途中能否全程保鮮。

彰化縣一所偏鄉小學校長表示，調查表發給小朋友帶回家跟家長討論，原以為鮮奶最受歡迎，沒想到一半孩子選鮮奶，另一半選保久乳與豆漿，可能與家長擔心鮮奶保存及部分孩子乳糖不耐症有關。

南投洪姓家長認為，鮮奶和保久乳在風味、口感上大不同，現在孩子1次鮮奶都還沒喝到，就變成保久乳，與政策口號不符，孩子不愛喝保久乳，若帶回家，更是浪費公帑。