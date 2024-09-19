中央喊「班班有鮮奶」 開學近3周…還沒喝到

農業部與教育部合作7月喊出「班班有鮮奶」，宣稱開學9月1日起上路，讓全國的國小及公幼孩子每周喝2次鮮奶，但開學快3周，小朋友卻連1口都還沒喝到。中部多個縣市政府都說尚未看到共同契約內容，行政程序環環相扣，10月能否喝到鮮奶都存疑；校方更擔憂配送、儲藏都未到位，甚至可能變成「班班喝保久乳」。

紐西蘭進口牛乳明年關稅將降至零，中央祭出開學後「班班有鮮奶」，以降低台灣酪農業衝擊。但開學迄今，中彰投教育、農業單位人員天天上網查看，不見新進度，包括台中市教育局與南投教育處、彰化農業處都表示，還沒看到共同契約內容，待中央公布計畫後才能確認、研擬相關配套，目前「只能等！」

南投縣府官員抱怨，只要中央推「班班有XX」政策，地方政府就如臨大敵。自從中央宣示「班班有鮮奶」政策，師生期待，但各縣市不了解中央何時可決標，確定後還要開說明會等程序，看樣子不僅9月喝不到，恐怕要一直等下去。地方傳出上周與中央視訊會議時，農業部人員甚至說，本學期可能只喝到幾周牛乳。

有教師痛批「班班有XX」美其名是顧營養，實際上是將鮮奶、石斑或香蕉等滯銷的農漁產品往學校塞；先前班班有石斑魚一度因調度不及，部分學校暫緩，而鮮奶保鮮不易，最後恐怕不是「班班有鮮奶」，而是淪為「班班喝保久乳」。

南投市有教師說，學校無力冷藏鮮奶，可預見鮮奶一到校，顧不得是否還在課堂中，就要叫學生馬上領回各班，或由有空的老師、志工充當工人分送到各班，還得逼學生趕快喝掉，不然放久了，仍有食安疑慮。

一所明星小學校長說，配送時間很重要，太早送，學生剛吃完早餐，中午送來，可能學生喝不下，最好在上午10點10分「大下課」時間送來，小朋友有整整20分鐘可領鮮奶並喝完。

林姓教師則認為，冷藏車不可能同時在大下課同時送到各校，或許上課時送達，或許午餐時送來，學校必須有足夠冷藏設備，如果中央只「出一張嘴」，冷藏設備要縣市政府埋單，辦理招標買冰箱需要一段時間，恐怕小朋友10月都喝不到鮮奶。

教育部：預計9月底上路

農業部表示，目前多數學校都選喝保久乳， 除學校擔心冷鏈配送問題，二來擔心食安，但保久乳和鮮奶的營養價值並沒差別，只要國產乳品能達到學童補充鈣質的政策目標，絕對尊重並全力配合。

農業部指出，學童乳政策預計九月最後一周陸續上路，各校實施時間和得標廠商的配送與簽約內容而有所不同，但四年的供應政策不會因此縮水。教育部表示，農業部乳品共同供應契約已開標評選中，預計九月底上路，九月的次數會補足。