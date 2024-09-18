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任期最長教長潘文忠 獲頒一等教育專業獎章

中央社／ 台北18日電
教育部前部長潘文忠。圖／聯合報系資料照片
教育部前部長潘文忠。圖／聯合報系資料照片

教育部鄭英耀今天頒發一等教育專業獎章給前教育部長潘文忠，表彰他從基礎到高等教育全面改革，在多項政策的規劃上取得突破。

潘文忠2次擔任教育部長，合計7年3個多月的任期，寫下中華民國建國後任期最長紀錄，於今年5月19日國中教育會考結束後，正式卸下部長職務，交棒給現任部長鄭英耀。

教育部今天召開部務會報，由鄭英耀頒發「一等教育專業獎章」給潘文忠，公開表彰潘文忠在任內對台灣教育事業的卓越貢獻。

教育部指出，潘文忠任內致力於推動多項教育政策，包含原住民族教育、海洋教育、雙語教育等。例如協助修訂「原住民族教育法」、「海洋教育政策白皮書」，並在雙語教育領域爭取前瞻計畫經費，顯著提升了教育品質和覆蓋面。

高等教育部分，潘文忠推動「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，支援高等教育及技職教育，促進國際教育合作。

鄭英耀致詞時，感謝潘文忠對教育的無私奉獻，不僅改善了教育政策，也深化了對不同領域的理解和支持。他說，潘文忠的努力將永遠銘刻在教育歷史中，也將持續激勵未來的教育工作者。

教育部 潘文忠 鄭英耀

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