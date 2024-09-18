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Dream Idea競賽開跑 去年宜蘭「好野青年」提案有機會落地實現

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導

教育部青年署為鼓勵青年將創意化為具體行動，發掘青年對地方創生的潛力，持續辦理「113年學習性青聚點Dream Idea績優點子競賽」，獲獎即可得到新臺幣1萬元的獎品券與獎狀1紙。

教育部說明，只要在競賽期間完成本年度至少一堂在地課程的學員，或為本屆蹲點實作生，將學到的知識結合創意，於10月14日前至「青年社區參與行動」網站提交完整的Dream Idea計畫書，為社區的隱形需求或未來發展提出具體行動構想，就有機會獲獎。

教育部提到，去年Dream Idea提案中，有許多青年用熱情與創意為家鄉注入新的活力。一群移居宜蘭頭城的「好野青年」，提出「蘭山蘭海在地生活提案」，設計一系列融合溪、山、海、村、島五大主題的深度體驗教案。不僅看見了在地豐富的自然資源，連結地方情感，同時更加深學童對地方的認同感；另外，「從心出發-酸柑青年『返璞』」計畫則出自花蓮玉里的青年，他們將當地自然資源與心靈療癒結合，設計出「山腳下的日常－六根清淨之旅」，在溪流走讀中放鬆身心、品味自然，在體驗中找回內心的平靜，更以短居計畫吸引青年來到玉里工作與生活，帶來了新的經濟機會與生活方式。

教育部指出，這2組提案經3階段審查獲得Dream Idea績優好點子的肯定，更於今年提案，接續入選青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫，讓提案有機會落地實現，展現青年的創意與行動力，也替地方注入新的生命力。而獲獎的15組優秀隊伍，除了獎金鼓勵，並將於今年12月14至15日在松山文創園區舉辦的「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」成果展受獎。

教育部為鼓勵青年將創意化為具體行動，辦理「113年學習性青聚點Dream Idea績優點子競賽」。圖／教育部提供
教育部為鼓勵青年將創意化為具體行動，辦理「113年學習性青聚點Dream Idea績優點子競賽」。圖／教育部提供
「113年學習性青聚點Dream Idea績優點子競賽」競賽時程。圖／教育部提供
「113年學習性青聚點Dream Idea績優點子競賽」競賽時程。圖／教育部提供

教育部 青年

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