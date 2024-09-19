讓錢為自己工作！ 不敗教主陳重銘揭親子理財教育「3關鍵」

被譽為「不敗教主」的陳重銘，曾經是流浪教師，如今搖身一變成為存股達人，並躍升為暢銷理財作家。他最新力作《打造小小巴菲特2》強調「理財教育不能等，良好習慣從小培養」，期望透過淺顯易懂的方式，幫助孩子輕鬆掌握理財觀念。在本集《遠見ON AIR》節目中，《遠見》雜誌總編輯林讓均專訪陳重銘，分享他如何培養孩子正確的金錢觀？如何幫孩子打造被動收入？讓理財變成一種生活習慣，為孩子的未來鋪路。

談到為何要撰寫《打造小小巴菲特》一書，陳重銘老師反思過去自己的親子理財教育。許多人認為小孩沒有錢，但其實不然。以他自己的三個孩子為例，他們的玩具數量驚人，尤其是戰鬥陀螺等玩具。他們將錢花在自己喜愛的物品上。然而，隨著成長，這些玩具逐漸失去吸引力，錢就這樣被花掉了。

這讓陳重銘反思，學校教育通常教導孩子讀書、工作、靠勞力賺錢，但很少教他們如何管理賺到的錢。我們教孩子如何賺錢與消費，卻沒有教他們將錢視為一種資源，或如何讓錢為他們工作，進而創造更多收入。然而，在現今的社會中，僅靠薪水生活越來越困難，尤其在台北這樣房價高昂的城市。因此，學會讓錢為自己工作已成為一項必要技能。

另外，他偶爾會在住家附近看到一群放學後仍疲憊不堪的學生，這讓陳重銘思考：孩子們是否真的需要這麼辛苦？並非所有孩子都能成為醫生、律師等高薪職業，而大部分孩子的未來也未必充滿成就感。那麼，當孩子們無法靠讀書取得成功時，我們是否應該為他們準備一個「B計畫」？

學會讓錢為自己工作，準備「B計畫」

陳重銘一方面鼓勵孩子們努力讀書，依靠勞動賺取主動收入；另一方面，他也教導還孩子建立被動收入的觀念。這樣，即使將來在職場上不如預期，他們仍能有一個B計畫來支撐其財務需求。

陳重銘對孩子的投資教育方法很簡單，從他們年幼時起，他就幫孩子把零用錢和壓歲錢存成股票。也會帶他們一起看存摺，讓他們了解這些錢是如何運作的。舉例來說，陳重銘會打開存摺告訴他們：「你看，這是台積電給你的股利，這是中信金給你的股利。」透過這樣的方式，讓他們把這些數字加起來，慢慢建立一個概念——他們的錢是用來買公司的股份，而不是買玩具，這些公司每年都會為他們賺錢，並分紅給他們。

陳重銘也會讓他們比較存款的利息收入，當他們發現利息只有幾塊錢時，這是一個教育的好機會。陳重銘會告訴孩子：「你看，把錢存在銀行定存，利息非常少。但是，若你買了優質公司的股票，這些公司就像你的工人一樣，會幫你賺錢。」

這正是陳重銘希望孩子們學到的財務觀念：讓錢為你工作，而不是只依賴薪水。

陳重銘大約在孩子有自我意識的時候，開始幫他們開設股票帳戶。當時的資金並不多，但陳重銘逐年累積，靠著股利再投入，讓這些投資逐漸壯大。陳重銘強調，投資是需要時間的，所以越早開始越好。

陳重銘5年前決定辭去教職，因為他已經有足夠的財務自由，讓他可以選擇不再繼續辛苦工作。而他希望他的孩子也能擁有同樣的選擇權，去追逐自己的夢想。如果他沒有學會投資理財，那麼即使他的孩子畢業後，他們依然得替自己分擔房貸的壓力，生活會被現實綁架，失去自由。正如廣告詞所說，「富貴要人幫」，而幫助孩子的最佳方式，就是從小教會他們如何理財，讓他們能在未來自由選擇人生的道路。

陳重銘的3種親子理財教育方法

教育孩子如何看懂股票帳戶和銀行存摺是很重要的。示意圖。圖／Ingimage

1.愈早投資愈好

首先，開始投資股票的最佳時機是越早越好。對於孩子來說，從小就開始積累股票投資經驗，讓他們理解股票增值的過程是十分有益的。比如說，可以在孩子年幼時就為他們開立股票帳戶，並逐步增加投資額。隨著時間的推移，這些投資會逐漸增值，最終可能為孩子帶來可觀的回報。例如，當孩子成年後，他們可以將這些股票轉換成高股息的ETF，這樣每年就能獲得穩定的收入，這些收入甚至可以用來支付房貸，讓他們的生活更輕鬆，實現自己的夢想。

2.教懂孩子看懂股票帳戶和存摺

在這個過程中，教育孩子如何看懂股票帳戶和銀行存摺是很重要的。從小就讓他們看到自己的股票增值，並定期展示給他們看，這樣可以幫助他們建立對投資的認識。比如，可以每年展示股票的增值情況，讓孩子了解公司如何賺錢並將收益分配給股東。這樣他們就能夠理解到，自己的錢不僅僅是存放在豬公裡，而是通過投資來增值的。

3.教孩子如何管理零用錢

此外，教導孩子如何使用和管理零用錢也是很關鍵的一步。可以引導孩子將零用錢的一部分投資到股票中，而不是僅僅用來購買玩具。他們會逐漸理解到，錢不僅是一種交換媒介，更是一種能夠創造價值的工具。從小學會儲蓄和投資的概念，會比單純的儲蓄更有意義。通過這些實際操作，孩子們會更容易接受和理解這些金融知識。

用故事引導孩子理解投資理財

陳重銘表示，在面對股市暴跌或經濟危機時，穩定的財務規劃就像是為孩子們建立的一個安全網。小孩子雖然年紀小，但他們的理解力遠超過我們的想像。例如，當我們談論股票時，他們會問：「什麼是股票？」這是一個我們經常遇到的問題。

在教導孩子的過程中，故事是一種非常有效的工具。舉例來說，通過講述《三隻小豬》的故事，可以引導孩子理解投資的基本概念。像故事中的豬小弟，建造了一個堅固的磚牆房子，也象徵著我們投資中需要選擇那些具有堅固護城河的公司。講故事的方式，不僅能夠吸引孩子的注意，還能幫助他們更容易理解複雜的經濟原理。

總的來說，從小教育孩子理財和投資，不僅能夠幫助他們建立穩健的金錢觀，還能夠為他們的未來提供經濟保障。這不僅僅是一種理財技巧，更是一種長期的財務規劃。通過實踐和故事的結合，孩子們能夠在愉快的學習過程中逐漸掌握理財的基本技能，為他們的未來奠定堅實的基礎。

（本文出自2024.09.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）