各級學校周五9:21地震避難演練 切記「趴下掩護穩住」

全國高中以下學校將於9月20日上午9時21分，同步進行地震避難掩護演練，將配合中央氣象署「模擬地震訊息」，以校內廣播方式模擬地震發生時的就地避難掩護。另外，教育部也擇定示範學校對各類型災害進行擴大演練視導，以檢證各項防災作為的可行性。

全國各級學校將同時於9月20日上午9時21分，配合中央氣象署強震即時警報軟體模擬地震訊息，於防災警報響起時，以校內廣播方式同步模擬地震發生，實施就地避難掩護，地震稍歇後，再由各任課師長引導學生依各班疏散路線至操場集合，實施人員將清查及針對受驚嚇學生予以情緒安撫。

國教署說，今年擇定國立中科實驗高級中學為示範學校，該校涵蓋從國小、國中、高中到雙語部各級學制，且因應各年齡層學生特質與跨文化背景，制定多層次應對方案，於9月6、18日辦理疏散避難演練示範。國教署除邀請該地區學校等代表到場觀摩，亦將演練影片提供各單位機關參考，強化學校對於自然災害的應變措施。

本次疏散避難演練搭配雙語呈現，練習「趴下、掩護、穩住」的防護要領，且疏散時應秉持「不推、不跑、不語」原則。同時，邀集消防局、派出所等單位共同演練「傷患救助」、「外力入侵」與「火災搶救」等複合式災害擬真情境，跳脫傳統單一災害情境應變措施的思維，培養師生災害應處能力。

中科實中校長秦文智表示，防災避難演練已成為學校每年重要活動之一，透過反覆演練，師生們可以熟悉緊急狀況下的正確應對步驟，而達到有效自救並有餘力助人的目的。