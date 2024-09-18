快訊

真主黨呼叫器爆炸被疑台製 士檢剪報分案將傳金阿波羅董座

真主黨呼叫器爆炸案 金阿波羅許清光：不想對方工程師失業被害慘

子女教育費「幾歲」是最佳投入點？ 諾貝爾得主給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

各級學校周五9:21地震避難演練 切記「趴下掩護穩住」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全國各級學校將同時於9月20日上午9時21分，配合中央氣象署強震即時警報軟體模擬地震訊息，於防災警報響起時，以校內廣播方式同步模擬地震發生。圖／教育部提供
全國各級學校將同時於9月20日上午9時21分，配合中央氣象署強震即時警報軟體模擬地震訊息，於防災警報響起時，以校內廣播方式同步模擬地震發生。圖／教育部提供

全國高中以下學校將於9月20日上午9時21分，同步進行地震避難掩護演練，將配合中央氣象署「模擬地震訊息」，以校內廣播方式模擬地震發生時的就地避難掩護。另外，教育部也擇定示範學校對各類型災害進行擴大演練視導，以檢證各項防災作為的可行性。

全國各級學校將同時於9月20日上午9時21分，配合中央氣象署強震即時警報軟體模擬地震訊息，於防災警報響起時，以校內廣播方式同步模擬地震發生，實施就地避難掩護，地震稍歇後，再由各任課師長引導學生依各班疏散路線至操場集合，實施人員將清查及針對受驚嚇學生予以情緒安撫。

國教署說，今年擇定國立中科實驗高級中學為示範學校，該校涵蓋從國小、國中、高中到雙語部各級學制，且因應各年齡層學生特質與跨文化背景，制定多層次應對方案，於9月6、18日辦理疏散避難演練示範。國教署除邀請該地區學校等代表到場觀摩，亦將演練影片提供各單位機關參考，強化學校對於自然災害的應變措施。

本次疏散避難演練搭配雙語呈現，練習「趴下、掩護、穩住」的防護要領，且疏散時應秉持「不推、不跑、不語」原則。同時，邀集消防局、派出所等單位共同演練「傷患救助」、「外力入侵」與「火災搶救」等複合式災害擬真情境，跳脫傳統單一災害情境應變措施的思維，培養師生災害應處能力。

中科實中校長秦文智表示，防災避難演練已成為學校每年重要活動之一，透過反覆演練，師生們可以熟悉緊急狀況下的正確應對步驟，而達到有效自救並有餘力助人的目的。

921大地震 國教署 地震 警報

延伸閱讀

全國中小學20日9時21分 同步演練地震避難掩護

9月20日收到地震海嘯「國家級警報」別驚慌 氣象署：演練訊息

國家防災日周五登場 氣象署：模擬情境包含兩大部分

台東上午連4震！8:58成功鎮規模3.6地震 最大震度1級

相關新聞

各級學校周五9:21地震避難演練 切記「趴下掩護穩住」

全國高中以下學校將於9月20日上午9時21分，同步進行地震避難掩護演練，將配合中央氣象署「模擬地震訊息」，以校內廣播方式...

全國中小學20日9時21分 同步演練地震避難掩護

為了讓師生記取921大地震的教訓，提升應變能力，全國中小學將於9月20日上午9時21分，同步演練地震避難掩護，教導學生熟...

大誠高中開學沒有新生 教局：沒收到停招計畫

台北市文山區私立大誠高中創辦近一甲子，7月傳將停招消息。開學2周，北市教育局昨表示，大誠113學年度全校招生數為0，且未...

總排第四！國際技能競賽奪2金3銀共43獎牌 選手返台感謝各界幫忙

有技能奧運之稱的第47屆國際技能競賽於9月10日至15日在法國里昂舉辦，我國派出家具木工、美容、美髮等50個職類共58名...

第47屆國際技能競賽 海青工商陳軒奕、薛弘祥獲優勝

第47屆國際技能競賽在法國圓滿落幕，高市教育局說，海青工商資訊科陳軒奕、薛弘祥，分別在「資訊網路布建」與「資訊與網路技術...

花蓮原住民課後扶植班助1500學生 縣府邀民間社團加入

花蓮縣原住民人口數為全台最多，逾9.3萬人，縣府為提升原民學生的競爭力，規畫課後扶植班，6年下來增至18班、300多名學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。