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青聚點競賽報名開跑 邀提案助力社區發展

中央社／ 記者許秩維台北18日電

教育部青年發展署辦理學習性青聚點Dream Idea績優點子競賽，邀請青年將所學知識結合創意，為社區的隱形需求或未來發展提出具體行動構想，獲獎者可得到新台幣1萬元獎品券。

教育部今天發布新聞稿指出，青年署為鼓勵青年將創意化為具體行動，辦理「113年學習性青聚點DreamIdea績優點子競賽」，即日起開放報名，只要完成今年至少1堂在地課程的學員或為這屆蹲點實作生就可參加。

青年可將所學知識結合創意，於10月14日前至「青年社區參與行動」網站提交Dream Idea計畫書，為社區的隱形需求或未來發展提出具體行動構想，獲獎者可得到1萬元獎品券與獎狀。

青年署提到，去年Dream Idea提案中，許多青年用熱情與創意為家鄉注入新的活力，例如1群移居宜蘭頭城的「好野青年」，提出「蘭山蘭海在地生活提案」，設計一系列融合溪、山、海、村、島等主題的深度體驗教案，不只連結地方情感，也加深學童對地方的認同感。

另外，花蓮玉里的青年團隊設計「山腳下的日常－六根清淨之旅」，將當地自然資源與心靈療癒結合，在溪流走讀中放鬆身心、品味自然，在體驗中找回內心平靜，並以短居計畫吸引青年來玉里工作與生活，帶來新的經濟機會與生活方式。

青年署表示，這2組提案經3階段審查，獲得DreamIdea績優好點子的肯定，更於今年提案，接續入選青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫，讓提案有機會落地實現，替地方注入新的生命力；歡迎更多青年加入Dreamer的行列，用創意和行動為家鄉描繪美好藍圖，成為推動地方創生的中堅力量。

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