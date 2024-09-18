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全國中小學20日9時21分 同步演練地震避難掩護

中央社／ 台北18日電
圖為去年9月21日國家防災日，彰化縣鹿港鎮鹿江國際中小學師生避難掩護演練，摸擬地震發生後，躲在課桌下。聯合報系資料照片
圖為去年9月21日國家防災日，彰化縣鹿港鎮鹿江國際中小學師生避難掩護演練，摸擬地震發生後，躲在課桌下。聯合報系資料照片

為了讓師生記取921大地震的教訓，提升應變能力，全國中小學將於9月20日上午9時21分，同步演練地震避難掩護，教導學生熟悉「趴下、掩護、穩住」抗震保命3步驟。

教育部今天發布新聞稿，今年度由國立中科實驗高中作為示範學校，於近日擴大演練各類型災害應對措施，邀請地區學校代表到場觀摩。

中科實中學制從國小到高中，還有雙語部，為因應各年齡層學生特質和跨文化背景，學校制訂多層次的應對方案，並以雙語演練，包括遇到地震時要「趴下、掩護、穩住」，疏散時秉持「不推、不跑、不語」原則，同時消防局和派出所也共同演練傷患救助、外力入侵、火災搶救等情境。

中科實中校長秦文智表示，防災避難演練已成為學校每年的重要活動，透過反覆演練，師生熟悉緊急狀況下的正確應對步驟，達到有效自救並有餘力助人的目的。

教育部指出，各級學校將同時於20日上午9時21分，配合交通部中央氣象署強震即時警報軟體模擬地震訊息，於防災警報響起時，以校內廣播方式同步模擬地震發生，實施就地避難掩護。地震稍歇後，由任課教師引導學生依各班疏散路線到操場集合，清查人員並安撫受驚嚇學生情緒。

921大地震 教育部 警報

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