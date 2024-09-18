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大誠高中開學沒有新生 教局：沒收到停招計畫

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北市文山區私立大誠高中創辦迄今將近一甲子，7月傳出停招消息，當時校方證實確有相關規畫。圖／聯合報系資料照
台北市文山區私立大誠高中創辦迄今將近一甲子，7月傳出停招消息，當時校方證實確有相關規畫。圖／聯合報系資料照

北市文山區私立大誠高中創辦近一甲子，7月傳將停招消息。開學2周，北市教育局昨表示，大誠113學年度全校招生數為0，且未提報續招簡章，「校內完全無新生入學非屬常態」，但尊重學校決定。記者昨打多通電話連絡校長，均未被接聽。

大誠高中1966年成立，日間部有普通科、建築科、室內空間設計科、餐飲科、汽車科，以及進修部進修學校餐飲科、進修學校汽車科，但學校網頁招生資訊一片空白。

校方7月3日曾表示，學校規畫停招，但尚未與教育局提出申請，時程上還不能確定，最快也要114學年度才會停招，未來可能朝向社會福利諸如長照、樂齡等機構發展。

教育局表示，私立大誠高中113學年度全校招生數為0，且學校未提報續招簡章；目前尚未收到私立大誠高中停招計畫，待收到後，教育局審查小組將針對學生、教師權益維護等審核，核定後才可停招。

因應少子化趨勢，教育局建立輔導與監督機制，協助私立學校採取適當措施減緩衝擊，依私校招生率連2年未達50%到60%的學校或進修學校，輔導訪視小組實地訪視了解招生問題，並請專家學者諮詢；另依預警學校與專案輔導學校認定輔導及監督辦法規定，定期查核檢視私校財務及師資聘任狀況，有問題立即督導請學校提報改善計畫並追蹤，確保學生受教權益。

北市 教育局 財務

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