大誠高中開學沒有新生 教局：沒收到停招計畫

新學年剛開始，教育圈持續行政大逃亡，不少初任教師當教務主任，代理教師接組長或主任更是非常普遍。有人開玩笑地說，會不會有一天連校長都是代理教師擔任？沒想到，這個玩笑話竟然差點發生，事後才證實是烏龍一場。 但昨天的這一陣騷動，並不是偶然造成，而是長期在中小學的教育現場，教師們對於兼任行政的噩夢，陰影一直揮之不去所造成的後續效應...

2024-09-17 13:01