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第47屆國際技能競賽 海青工商陳軒奕、薛弘祥獲優勝
第47屆國際技能競賽在法國圓滿落幕，高市教育局說，海青工商資訊科陳軒奕、薛弘祥，分別在「資訊網路布建」與「資訊與網路技術」兩項賽事中展現出紮實的專業技能與沉穩應對，獲得第四名優勝佳績。校內師長開心分享喜訊，並說，這不僅是同學們的榮耀，更是海青工商的驕傲。
第47屆國際技能競賽於9 月 10 日至 15 日在法國里昂舉辦，台灣選手共奪得2金3 銀10銅28優勝，共計 43 面獎牌，69個參賽國家中總排第4名。
海青工商今年度有土木科許騰之、資訊科陳軒奕與薛弘祥三位國手出國參賽。陳、薛兩人獲得優勝。兩人分享說，競賽前不斷練習，幾乎所有時間都用來自我模擬練習，感謝學校完善的教學設備與師資陣容當後盾。
校長黃珮玉表示，學校今年有三位學生獲選國手，相當不容易，學生在國際舞台上大放異彩，彰顯學校在技職教育上的成果，也會激勵更多學子追求技職夢想。學校將持續投入資源，培育更多優秀技術人才。
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