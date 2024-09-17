北市私校大誠高中成立近一甲子 113學年無新生入學

台北市文山區私立大誠高中創辦迄今將近一甲子，7月傳出停招消息，當時校方證實確有相關規畫。如今開學已有2周，北市教育局今表示，該校113學年度全校招生數為0，且該校未提報續招簡章，本學年度除了該校，其他私校皆有新生入學，也強調校內完全無新生入學非屬常態。

大誠高中成立於1966年，目前日間部有普通科、建築科、室內空間設計科、餐飲科、汽車科，以及進修部進修學校餐飲科、進修學校汽車科。

校方7月3日曾表示，學校確實有停招規畫，但尚未與教育局提出申請，時程上還不能確定，最快也要114學年度才會停招，但學校會持續運作到在校生畢業後才會轉型，不影響學生受教權益，未來可能朝向社會福利諸如長照、樂齡等機構發展。

台北市教育局今表示，私立大誠高中113學年度全校招生數為0，且該校未提報續招簡章；除了該校外，北市私立學校113學年度皆有新生入學，校內完全無新生入學非屬常態。目前尚未收到私立大誠高中的停招計畫，待收到後，教育局審查小組將針對學生、教師權益維護等審核，經核定，校方可依據此辦理停招作業。

教育局提到，因應少子化趨勢，教育局積極建立輔導與監督機制，協助私立學校採取適當措施，減緩衝擊。一是依私校招生狀況，針對招生率連2年未達60%的學校、招生率未達50%的進修學校，組織輔導訪視小組實地訪視，了解招生問題的原因，並聘請專家學者提供輔導諮詢。

教育局說，二是依據預警學校與專案輔導學校認定輔導及監督辦法規定，透過定期查核機制，檢視私校財務及師資聘任狀況，若有私校財務狀況異常或教師合格率過低，將立即督導請學校提報改善計畫，並追蹤學校改善情形，確保學生受教權益。