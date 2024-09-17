2024國際技能競賽傳捷報 北市蟬聯世界冷凍空調金牌

兩年一度的國際技能競賽（WorldSkills Competition），今年9月10日至15日在法國里昂登場，59職類近1400名各國好手歷經激戰後，來自北市南港高工學生陳思源、松山工農學生李宇凱脫穎而出，分別摘下台灣唯二金牌的冷凍空調金牌及造園景觀優勝。

台灣此次派出50個職類58名國手、表演賽1個職類1名選手，出征2024年第47屆國際技能競賽，最終勇奪2金、3銀、10銅、28優勝共43面獎牌，更在69個參賽國家總成績排名第4。其中，松山工農學生李宇凱獲得造園景觀優勝，北市南港高工學生陳思源奪下冷凍空調金牌，為台灣成功蟬聯金牌，上屆金牌則是來自北市學生田佳承。

陳思源分享，父親從事冷凍設備相關行業，所以他自小就習慣「動手做」，從國中技藝教育班參與技藝競賽，展開技職選手生涯，也直言在比賽的緊迫時間中，得先思考流程與步驟，從配管、電路控制到故障排除，考驗著選手應變和技術能力。

李宇凱則說，這次競賽以南法莊園為設計主體，搭配法國傳統的庭園造景，從切割石材、樹木修剪、植栽佈置及種植深度，每一階段都很考驗自己的體力及耐力。

北市教育局副局長陳素慧當時率團，帶領北市技術型高中師長組織觀摩團，每日到場為北市選手加油打氣，也提到教育局為讓國手安心培訓，提供每人30萬元材料費作為培訓之用，如今北市技職成果屢創佳績，今年更在國際賽事為台灣爭取1面金牌、1面優勝的佳績。