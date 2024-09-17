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教育部改善身心障礙資源班教室 補助93校、明年6月前完成

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部改善身心障礙資源班教室，規劃兼具美學和功用的教室空間。圖／教育部提供
教育部改善身心障礙資源班教室，規劃兼具美學和功用的教室空間。圖／教育部提供

為補助各直轄市、縣市政府改善高中以下學校身心障礙資源班設施，教育部國教署訂有「113年度補助各直轄市、縣市政府改善及充實身心障礙資源班設施設備實施計畫」。教育部表示，計畫分三階段進行，預計補助直轄市、縣市政府共93校，於明年6月底前完成改善身心障礙資源班教室

教育部表示，資源班設施設備實施計畫協助各校規劃前瞻及多功能的教學空間，符合特殊需求領域課程教學需求、輔導諮商、學生休憩空間、特教資料儲存及行政支持服務等運作功能。具備美感也建構符合分散式資源班運作功能、身心障礙學生學習、潛能及能力發展的教室。

教育部國教署說，計畫採三階段進行審查，分別是各直轄市、縣市政府初審、國教署初審及複審，並將「規劃兼具美感之教學空間，提升學生環境美化知能」納入審查原則。

國教署表示，今年7月底前，已由國教署聘請具特殊教育、建築設計及主計相關背景等多名學者專家擔任審查委員，就各校改善及充實計畫及經費合理性進行審查，預計補助各直轄市、縣市政府共計93校，並於明年6月底前，改善身心障礙資源班教室空間完竣。

國教署表示，本計畫也分別補助教室設施及設備，將資源挹注在整體教室空間優化。透過對整體空間的改善，更符應身心障礙學生實際需求，並希望提供教師及學生安全舒適的教學及活動空間，增強學習意願。

國教署 教室 資源班

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