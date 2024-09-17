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MeToo引共鳴 「房思琪的初戀樂園」譯者赴美巡迴講座

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
「房思琪的初戀樂園」譯者Jenna Tang將赴美國各知名大學進行巡迴演講。圖／文化部提供
「房思琪的初戀樂園」譯者Jenna Tang將赴美國各知名大學進行巡迴演講。圖／文化部提供

過去在國內引起討論的小說「房思琪的初戀樂園」，今年5月發行英文版，備受矚目。文化部3個駐美據點合力邀請譯者Jenna Tang赴美國各知名大學進行巡迴演講，預計將從9月至11月，橫跨紐約州、佛羅里達州、德州、加州等8州，辦理多達16場文學講座。

「房思琪的初戀樂園」英文版今春首度發行時，Jenna Tang即獲出版社及駐紐約台北文化中心的支持，前往紐約、芝加哥、聖路易及波士頓等4城舉行一系列新書發表會。文化部表示，小說以跨越國界的議題、細膩的筆觸成功引發各地讀者共鳴，並對於Jenna Tang如何巧妙地轉譯原著富含底蘊的精美文字，表現出高度興趣且留下深刻印象。

文化部說，適逢9月美國各大學新學期的開始，文化部駐美各據點邀請Jenna Tang再次踏上美巡演講之旅，地點包含紐約羅徹斯特理工學院、北卡羅萊納大學教堂山分校、杜克大學、佛羅里達國際大學、德州三一大學、德州大學奧斯汀分校、休士頓大學、德州湯馬斯大學、加州大學河濱分校、查普曼大學、加州大學聖塔芭芭拉分校、明尼蘇達大學、西北大學、佛蒙特州明德學院等10所校院，以及明尼蘇達州Magers & Quinn、佛羅里達州Books & Books等兩間書店。

Jenna Tang表示，翻譯「房思琪的初戀樂園」的過程充滿挑戰，在各方支持下，作品得以在美國出版及巡講，感到十分幸運。這次長達2個月、橫跨8州的美巡計畫，宛如一場馬拉松，對體力將是一大考驗，但她已經做好準備，秉持一種使命感，親赴每場講座，與更多海外讀者見面，讓書中重要的#MeToo議題能持續發酵。

德州 文化部 紐約

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