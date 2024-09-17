教部補助93校優化特教學習環境 空間結合美化知能

為鼓勵各縣市改善高中以下學校身心障礙資源班的設施設備，教育部今年預計補助93校，並於明年6月底前完工，在規劃教學空間上，也將提升環境美化知能納入審查原則。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵地方政府改善及充實所屬高中以下學校身心障礙資源班設施設備，教育部國民及學前教育署訂定「113年度補助各直轄市、縣（市）政府改善及充實身心障礙資源班設施設備實施計畫」，由國教署提供補助。

計畫採3階段審查，分別是各地方政府初審、國教署初審及複審（細部設計圖審），並將「規劃兼具美感之教學空間，提升學生環境美化知能」納入審查原則；今年7月底前由國教署聘請具特殊教育、建築設計、主計等背景的學者專家擔任審查委員，預計補助各縣市共93校，並於114年6月底前完成改善身心障礙資源班教室空間。

國教署提到，盼透過計畫協助各校規劃前瞻及多功能的教學空間，以符合特殊需求領域課程教學需求（如抽離式教學）、輔導諮商、學生休憩空間、特教資料儲存及行政支持服務等功能，同時營造具美感、通用設計的特教友善教學空間，並建構符合分散式資源班運作功能、身心障礙學生學習、潛能及能力發展的教室。

另外，此計畫也分別補助教室設施及設備，將資源挹注在整體教室空間優化，透過改善整體空間，更符應身心障礙學生實際需求，並提供教師及學生安全舒適的教學及活動空間，增強學習意願。